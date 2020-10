Oriol Mitjà revela el 'Covid Pass' que prepara Granvalira per a l'hivern

L'epidemiòleg i un dels científics de referència que s'ha erigit mediàticament des de l'inici de la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, Oriol Mitjà, ha posat d'exemple, aquest dijous en una entrevista a Rac1, Grandvalira, com a empresa que té prevista una estratègia que pot ser eficaç per controlar que no hi hagi contagis durant la temporada d'hivern. Entrevistat pel periodista Jordi Basté, i qüestionat per com una firma es pot assegurar que una persona que participa en esdeveniments multitudinaris, i que està infectada, no transmet la malaltia, l'epidemiòleg ha posat l'exemple d'Andorra i de Grandvalira.



“A Andorra, a Grandvalira, s'hi ajunten 30.000 persones en un cap de setmana que s'allotgen en hotels i restaurants, i que per tant, tenen molta interacció. Allà es plantegen enviar-los un 'Covid Pass', en el qual se'ls ha fet el test i aquest ha donat negatiu, i així, abans d'entrar a l'hotel i al restaurant aquestes persones hauran d'ensenyar aquest 'Pass' que assegurarà que és negatiu i que per tant no pot transmetre el virus i no posarà en risc ningú més”. I en cas contrari, “si el test dona positiu per coronavirus, aquesta persona no podrà entrar a l'hotel i haurà de deixar l'esquí per a un altre cap de setmana”.