Oriol Mitjà: "Segur que a la tardor tindrem el virus i haurem de fer estratègies de distanciament social"

L'infectòleg Oriol Mitjà ha dit aquest dimarts en una entrevista a RAC1 que cal preparar-se per a la tornada del coronavirus a la tardor. "Segur que tindrem el virus a la tardor, i haurem de fer estratègies de distanciament social", ha comentat, i ha afegit: "Ara hem de parar atenció a com tornarà el virus. Hem experimentat només una petita fracció del que el virus pot fer a la nostra població".

"El virus tornarà. Sobretot quan torni a fer fred. Si fem les coses bé, el següent brot arribarà més tard i des d'un punt de partida més baix. Però segur que a la tardor el virus tornarà. Pot ser que la següent onada sigui menys crítica". Sobre això últim, de fet, Mitjà ha explicat que "els epidemiòlegs experts diuen que la pròxima onada pot ser violenta. Començarà més aviat –tardor o principis d'hivern– i tindrà un recorregut més gran. Si no féssim res, podria ser molt més greu, però aquí és on venen les mesures que hem après". "Només el 5% de la població s'ha infectat. Una següent onada del virus pot tenir una magnitud que sigui superior a la que acabem de viure", ha apuntat.



Per això, Oriol Mitjà ha dit que a l'inici de la pandèmia "hi va haver una falta de sentit comú, sobretot a finals de febrer i la primera setmana de març, quan ja hi havia casos". "I el ministeri deia que no hi havia transmissió comunitària. Es feia trampes al solitari. No tenia capacitat de detectar casos autòctons", ha recordat. Per al metge de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, "un dels defectes del ministeri i del departament de Salut és que han sigut molt garantistes, no han sabut adaptar-se als temps que demana una epidèmia i no s'han deixat ajudar pels experts". "Hi ha molta gent que des de principis de febrer els estava alertant". Així, Mitjà ha dit que no li ha agradat "que no haguem acceptat aquestes lliçons de la crisi". "No he sentit ningú fer autocrítica i dir que ara estem preparats per no cometre les mateixes errades".



Finalment, pel que fa a l' estudi de la hidroxicloroquina, Oriol Mitjà ha dit a RAC1 que ha "fet arribar la informació de l'estudi a les agències que han de prendre decisions" i que, fins que no el tinguin validat, no poden fer públics els resultats.