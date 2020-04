Oriol Mitjà revela el pla pel desconfinament a partir del 13 d'abril

L’investigador de malalties infeccioses de Can Ruti Oriol Mitjà -i assessor del Govern-, juntament amb el biòleg i informàtic andorrà Joel López, han fet públic aquest divendres el seu pla -adaptat al d'Andorra- per a una sortida coordinada del confinament a partir del 13 d'abril (després de Setmana Santa). La proposta, adreçada a empresaris i ciutadans que vulguin planificar les activitats a partir d'aquesta data i al govern català i espanyol, preveu una primera fase de desconfinament seqüencial seguint l'ordre invers a les fases de confinament.



Així, es començaria per una obertura de negocis, seguit de l'hostaleria. Al mateix temps, es mantindria les persones grans durant més temps a casa, i s'esperaria un temps més a obrir escoles i grans esdeveniments. En una segona fase es faria l'evaluació de la immunitat de la població, mitjançant una prova ràpida serològica a farmàcies o CAPs per saber qui ha passat la infecció i ja està protegit.



La tercera fase seria de detecció precoç de casos i contactes, a través de la prova ràpida d'antigen o la PCR a qualsevol persona amb símptomes, s'informaria al ciutgadà i s'aïllarien als casos positius de SARS-CoV-2. Després d'això, s'avisaria als contactes i es passaria a la quarantena. Quan un ciutadà fos diagnosticat positiu de SARS-CoV-2, les seves dades de mobilitat i els seus contactes (proximitat bluetooth) s'haurien capturat automàticament per poder avisar als contactes que haurien d'estar en quarentena. Per últim, el pla proposa mesures de confinament focalitzades en zones on s'hagi detectat un increment de casos.





