Os de Civís no vol intrusos

El cas d’un resident que els Mossos d’Esquadra han identificat aquest cap de setmana mentre intentava accedir a Catalunya per pistes forestals, suposadament, per anar a veure la seva parella a Barcelona, ha fet que molts veïns hagin recordat que la carretera d’ Os de Civís no es una alternativa per saltar-se la llei.

Des de fa uns dies els mateixos veïns han col·locat diversos cartells a l’entrada a la localitat recordant als visitants que el pas pel poble està restringit amb motiu de la limitació de la mobilitat de persones arran de les mesures decretades en marc de la lluita contra la crisi sanitària del coronavirus.

A l’entrada al nucli d’Os de Civís, un cartell explícit i prou visible, recorda als visitants la prohibició de passar excepte si es tracta de veïns. A les xarxes, alguns dels habitants d’aquesta localitat recorden als curiosos que “el poble és bonic, però ja tindreu temps de fer bici o excursions” més endavant, i afegeixen un explícit, de moment, #quedatacasa.