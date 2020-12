Mor Òscar Ribas Reig, primer cap de Govern d’Andorra

Òscar Ribas Reig, el polític lauredià que va ser el primer cap de Govern d’Andorra, ha mort aquest divendres als 84 anys. Ribas serà recordat, a més de per dirigir el país l’any 82, per ser una figura clau de la redacció d’una Constitució que es va materialitzar el 1993. Fora de l’esfera política, on repetiria un segon mandat al capdavant de l’executiu entre el 90 i el 94, Ribas va ser també un empresari reconegut amb negocis relacionats amb el tabac i la banca.