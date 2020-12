El PS estudia portar al TC part de la llei de mesures urgents

El grup parlamentari socialdemòcrata ha traslladat aquest dimecres a la tarda la seva preocupació per la manca de mesures estructurals que donin resposta a la crisi de l'habitatge. Una crisi que els socialdemòcrates atribueixen a la política de "pegats" que ha promogut la "dreta andorrana" els darrers deu anys, i que "està molt lluny" de poder-se solucionar davant la "persistent negativa" del Govern a escoltar i donar resposta a les necessitats de la ciutadania, informa el Partit Socialdemòcrata (PS) en un comunicat. En aquest sentit, el cap de l'oposició, Pere López, ha insistit en la importància d'impedir la rehabilitació d'habitatges fora d'ordenament o amb els requisits d'habitabilitat caducats, així com d'aturar la rebaixa de la cessió econòmica al 0%. Dues qüestions que la formació que lidera López ja va demanar via esmena, i que, al seu entendre, poden estar vulnerant principis constitucionals.

Davant la negativa de la "dreta" a reconsiderar la supressió de les disposicions, el PS s'ha posat en contacte amb lletrats del país per valorar presentar un recurs al Tribunal Constitucional (TC). "Si el Govern tira endavant aquestes dues disposicions, pot estar passant per sobre de principis constitucionals com ara el dret a l'habitatge digne, la funció social de la propietat i la igualtat de tracte, doncs hi haurà gent que viurà en pisos que estan dins la normativa i gent que viu en uns pisos que no s'adapten", ha exposat López.

Per part seva, el conseller general socialdemòcrata, Jordi Font, ha denunciat que a Andorra hi ha "pisos en condicions esgarrifoses, sense llum natural ni ventilació, i permetre que una persona els habiti seria una bestiesa. Hi ha pisos dels anys 60 que no tenen calefacció o ascensor perquè llavors no era obligatori. No podem consentir de cap manera que es creïn caus, i no entenem que el Govern doni l'esquena a la ciutadania d'aquesta manera, i molt menys obligar als comuns que donin les llicències urbanístiques encara que no es compleixi la normativa”.

El president del grup parlamentari, Pere López, ha recordat que la ciutadania fa anys que demana mesures per un habitatge digne i assequible “i segueixen sense arribar però a sobre ens pretenen imposar una política neoconservadora i retrògrada basada en fer enrere els avenços que hem tingut els darrers anys, desmuntant tot allò que s’ha anat construint, desmantellant el que és públic per la via de renunciar a uns ingressos econòmics importants o fent propostes que incompleixen la legislació vigent”.