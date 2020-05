Pa i gel hidroalcohòlic, en la diada de Canòlich

Fos com fos, la diada de Canòlich s’havia de festejar, i de fet, ha estat el primer acte popular que celebra el país després d’haver superat la pitjor fase de l’emergència sanitària. Des de les 10 del matí d’aquest dissabte, desenes de persones feien cua a l’ aparcament que dies abans havia acollit l’’stoplab’ de Sant Julià de Lòria, per recollir el pa i rebre la benedicció de la Mare de Déu de Canòlich. “Hem convertit l’’ stoplab’ en un ‘stopforn’”, ha dit fent broma el cònsol major, Josep Majoral. Després del petit discurs que ha fet mossèn Pepe Chisvert, en el que ha fet referència al pa com a símbol de “l’aliment que mai ens ha de mancar”, i un cop feta la benedicció dels sacs i de la Mare de Déu de Canòlich, ha començat el repartiment.

Enguany, la celebració s’ha hagut de reformular per seguir repartint els més de 6.000 pans que el comú tenia preparats, -“una xifra similar a la de l’any passat”-, i oferir la missa i els balls populars tradicionals d’aquesta feta que se celebra l’últim dissabte del més de maig per commemorar la troballa de la imatge de manera sobrenatural. “Per a nosaltres és un acte molt especial i s’escau quan sembla que tot això de la Covid-19 s’està acabant. Tenim moltes ganes que la Mare de Déu ens acompanyi i aviat puguem retrobar-nos amb la normalitat”, ha afirmat Majoral. No hi haurà esbart ni coral que cantaran davant la Mare de Déu, però sí que ho faran a través de la televisió (al Canal Lòria i el canal 168 d’Andorra Telecom), després que dissabte passat es gravessin en vídeo a Canòlich la celebració religiosa i els balls populars. “Ha estat la manera que hem trobat d’apropar al ciutadà uns actes tan emblemàtics de la diada”.

El que sí estarà present durant tot el dia són els guants, el gel hidroalcohòlic i les distàncies de seguretat que tots els presents hauran de mantenir per relacionar-se. Els que han acudit a peu a buscar el pa havien de quedar-se darrere de la línia establerta fins que fos el seu torn, mentre en d’altres parades els ciutadans hi passaven amb els seus vehicles.

Hi haurà festa major

El cònsol major ha assegurat que, amb la intenció de seguir celebrant les festes de la parròquia, el comú “ està buscant reinventar-les”. En aquest sentit, ha confirmat que s’està treballant amb tots els actes previstos a Sant Julià els pròxims mesos, però “d’una manera diferent, i gairebé m’atreveixo a dir que hi haurà festa major”, ha avançat Majoral.