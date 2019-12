Padrins i jugadors del MoraBanc, junts en un dinar de Nadal al Calones

L’hostal Calones ha rebut aquest divendres al migdia la visita dels jugadors i el cos tècnic del BC MoraBanc Andorra. Aquesta tradició nadalenca que uneix els padrins de la parròquia d’Andorra la Vella i els jugadors de la primera plantilla, es porta duent a terme des de fa sis anys. L’acte ha comptat també amb membres del comú com la consellera de Promoció Turística i Comercial i Recursos Humans, Mònica Codina, i el conseller de Joventut, Participació Ciutadana i Esports, Alain Cabanes. El dinar permet als padrins que acostumen a dinar al centre, viure un àpat diferent, acompanyats de convidats singulars.

Al Calones, hi assisteixen una mitjana d’unes 60 persones cada dia a dinar, i aquest divendres han compartit l’àpat amb els jugadors Guillem Colom, Moussa Diagne, David Jelínek, Nacho Llovet i Tyson Pérez. En aquest aspecte, els padrins han rebut els membres de l’equip amb samarretes del club. A més, hi ha assistit el cos tècnic format per Ibon Navarro, Paco Vázquez i David Eudal, el president Gorka Aixàs, el cap de comunicació Gabriel Fernández i el director tècnic del club Francesc Solana.

Aquest darrer ha tingut ben present l’actualitat del club durant el dinar, que passa pel partit del diumenge contra el Madrid. Solana ha indicat que si volen tenir opcions contra “l’equip d’Europa que està més en forma” hauran d’arribar al final de partit amb opcions i jugar el millor possible per no sortir malparats. En aquest sentit, ha reconegut que les baixes estan condicionant molt l’equip i ha afirmat que per aquest diumenge ja comptaran amb la nova incorporació, el pivot eslovè Martin Kramplelj. Finalment, ha matisat que en els quatre partits que queden hauran d’intentar sumar com més victòries millor per tal de poder entrar a la Copa.