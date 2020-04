Pagaments amb targeta i presa de temperatura en la reobertura dels museus

La pandèmia va obligar els museus d'arreu del món a tancar les portes i a oferir part de la seva programació i exhibicions de manera virtual. A poc a poc, però, alguns es plantegen anar reobrint les portes. Una part dels museus alemanys, per exemple, ho faran a partir del 4 de maig amb algunes mesures com, per exemple, l'obligació de pagar amb targeta de crèdit i panells protectors per als qui venen els tiquets. A la Xina, els museus prendran la temperatura als visitants. En tots els casos hi haurà mesures per garantir que es puguin mantenir les distàncies de seguretat.

Els bars i restaurants a Andorra i Espanya ja estudien la implementació als seus locals de mampares o coberts d'un sol ús i els cinemes també parlen de limitar els aforaments per assegurar una certa distància de seguretat entre les persones. Al Principat la restauració només pot oferir els seus serveis a domicili. Les discoteques obligaran a dur mascaretes i passar controls de temperatura a l'entrada. També caldrà dur a terme neteges en profunditat dels locals abans d'obrir i garantir les mesures higièniques i de protecció a les persones, facilitant gels hidroalcohòlics.

La proposta que a hores d'ara van agafant més pes és que alguns locals puguin disposar de terrasses a l'exterior amb l'objectiu de recuperar al carrer la part de l'aforament que quedarà limitada a l'interior.

S'estima que les pèrdues per aquest sector seran milionàries i la situació encara es torna més delicada al no saber quan podran tornar a aixecar la persiana. Els empresaris demanen poder obrir els seus establiments de manera gradual i sempre amb les mesures pertinents per garantir la seguretat de treballadors i clients.