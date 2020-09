País cercat en recerca d'un presumpte homicida

Desplegament policial a tot el país per a la recerca de l’autor d’un homicidi que ha tingut lloc aquesta matinada a Encamp. Segons fonts properes al cas, un home ha resultat mort cap a les 04h d'aquesta passada matinada. De moment, no han transcendit més detalls. A partir del descobriment dels fets, la policia ha establert un control en múltiples zones del país, entre elles les fronteres, per localitzar l’assassí. Els controls han derivat en retencions molt importants durant tot el matí.

(seguirà ampliació)