Pal Arinsal es planteja posposar l'obertura al 18 de desembre

Després de preparar l'estació per adaptar-la als protocols requerits per l'epidèmia provocada pel SARS-CoV-2 i d'haver anunciat ja un ajornament de l'obertura, ara, a final de novembre, resulta que no serà el virus, ni les restriccions de mobilitat les que probablement provocaran un nou retard en la posada en funcionament de l'estació Vallnord-Pal Arinsal, sinó que el causant serà la meteorologia. La falta de fred.



És evident que la d'enguany, i això que encara no s'han obert les pistes, estan sent una temporada difícil per a les pistes d'esquí andorranes. Si resulta que la incertesa del dia a dia que provoca l'evolució de la pandèmia i els protocols als quals s'han hagut d'adaptar per oferir un servei segur no són suficients, ara se'ls ha afegit un altre maldecap. Recordem que fa tot just una setmana Pal Arinsal anunciava que la decisió d'aturar el procés de contractacions que duia a terme amb vista a obrir les pistes el 4 de desembre –que encara és oficialment la data d'inauguració prevista– davant les notícies que arribaven de Catalunya i el seu pla de desescalada. Sortosament, el document de la Generalitat catalana, que en principi permetrà que vinguin turistes per les festes nadalenques, ha fet que l'estació hagi reprès aquesta setmana les contractacions de temporers.



Però, a data 25 de novembre, quan semblava que no hi podia haver més entrebancs, la situació meteorològica, sense precipitacions i amb un sol lluent, fa “molt difícil” que l'estació pugui obrir en la data prevista. Des de Pal Arinsal expliquen que “ara el problema més gran que hi ha és la manca de neu” i que serà complicat “perquè a més de no nevar fa calor”. Si almenys acompanyés el fred, l'estació es plantejaria posar en marxa els canons de neu artificial que mantinguessin les pistes en condicions, però amb l'excepció d'aquest final de setmana, en què s'esperen dos dies de fred i neu, la previsió a més llarg termini torna a apuntar a unes temperatures impròpies per aquesta època de l'any. Tot i que des de l'estació encara no poden confirmar si tornaran a posposar l'obertura de la temporada, i depenent de com evolucioni la meteorologia, una de les dates que apunten passa pel divendres, 18 de desembre. “L'estació està preparada, però ha de nevar i ha de fer més fred”, apunten.