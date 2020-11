Pal Arinsal posa a la venda 10.000 forfaits a meitat de preu

El divendres, 27 de novembre, l’estació de la Massana realitzarà la quarta edició del seu tradicional Black Friday, però aquest any sota el nom White Friday. Cada usuari podrà adquirir un màxim de cinc forfets de dia gaudint d’un descompte del 50% en cadascun d’ells. La promoció serà vàlida fins que s’esgotin les 10.000 unitats que sortiran a la venda a través de la botiga online de Vallnord – Pal Arinsal. La gran novetat d’aquesta edició serà que els passis seran vàlids fins a finals de la temporada d’hivern 2021-2022, és a dir, caducaran d'aquí dos hiverns.

La promoció permetrà l’adquisició de fins a cinc unitats per persona a un preu per forfet de 21 €. Per beneficiar-se d’aquesta promoció, el client haurà de dirigir-se al següent enllaç https://bit.ly/whitefriday2021 i introduir el codi WHITEFRIDAY2020PA, després de registrar-se com a usuari. La promoció finalitzarà un cop exhaurits els 10.000 forfets de dia que sortiran a la venda.



Per a tots les clients que van adquirir el seus forfets de dia en la temporada 2019-2020 i no van poder gaudir d’algun d’ells, Vallnord – Pal Arinsal ofereix la possibilitat d’utilitzar-los entre el 13 de març i l’11 d’abril del 2021.