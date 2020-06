El Palau de Gel obre aquest dissabte

El Palau de Gel torna a obrir aquest dissabte, segons informa la instal·lació aquest divendres en un comunicat. L'objectiu, expliquen, és acollir els clients amb "tota seguretat" seguint les mesures establertes pel Govern a cada fase. De tota manera, aquest dissabte s'obrirà la piscina, el gimnàs i el restaurant de les 9 a les 21 hores, mentre que la pista de gel romandrà tancada atès que s'ha aprofitat el tancament del Palau de Gel per dur a terme l'aturada tècnica.



En el cas de la piscina l'aforament estarà limitat a sis nedadors per sessions de 45 minuts a l'aigua, i caldrà reservar hora. La infantil romandrà tancada. Pel que fa al gimnàs, l'aforament també està limitat, en aquest cas a quatre clients per sessions de 50 minuts, i també cal reservar hora. A més, s'hi ha d'anar vestit amb la roba d'esport i portar calçat esportiu d'ús exclusiu per al gimnàs.



Una empresa especialitzada ha fet una desinfecció i neteja de tots els espais. Tot el recinte està senyalitzat per poder circular-hi evitant l’encreuament dels clients i mantenir la distància de seguretat. La senyalística recorda que l'ús de la mascareta és necessari en tot el centre. El personal ha rebut una formació específica a cada lloc de treball per dur a terme les accions de neteja i desinfecció diària.