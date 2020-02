Pallarés i Filloy tranquil·litzen els voluntaris

La ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, i el ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy, s'han reunit aquest dimarts amb un grup d'una cinquantena de voluntaris que s'han mostrat crítics amb el Govern per la substitució de Pau Rosillo com a cap d'àrea de Joventut. La ministra Pallarés ha volgut donar explicacions de com s'han portat a terme el procés de selecció que era el que amoïnava als voluntaris. La reunió ha tingut el resultat que pretenien tant Pallarés com Filloy, ja que els voluntaris han conegut de primera mà, informacions i mètodes que desconeixien.

La preocupació més gran que tenien els voluntaris que s'han desplaçat a Escaldes-Engordany per escoltar les explicacions dels ministres Pallarés i Filloy era, segons ells, "que en Pau Rosillo deixés de treballar pels voluntaris, ja que era una feina que feia molts anys que portava a terme i tothom estava molt content". Aquest neguit ha marxat quan Pallarés ha explicat la metodologia del procés de selecció i com, amb la nova llei, es podia ser transversal amb les convocatòries amb altres institucions públiques. D'aquesta manera Pallarés ha explicat que "els he explicat que actualment amb la nova llei, personal d'altres institucions com els comuns, poden aspirar a una plaça en els departaments del Govern". Aquesta afirmació, segons la pròpia ministra de Funció Pública, "els voluntaris la desconeixien i per aquest motiu han sorgit els neguits". En el mateix sentit s'ha referit el ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy, al dir que "que ningú es pensi que en Pau Rosillo l'hem fet fora. Tot el contrari, ell seguirà estant al departament de Joventut i treballarà colze a colze amb Joaquim Pujol, qui és qui ha guanyat la plaça, fent un tàndem molt bo".

La problemàtica sorgida ha fet que un grup de voluntaris, sense quantificar, hagi causat baixa. Per Pallarés i Filloy "sap molt greu perquè Andorra els necessita i ells deixen de fer el que els hi agrada".

Filloy ha volgut allargar la mà a tots els voluntaris, als que hi eren i als que no, al dir que "hem de treballar i així ho estem fent des del ministeri perquè en un temps no molt llunyà, els voluntaris puguin veure recompensat el seu treball i la seva dedicació", una afirmació que fa temps que va dient, molt abans que sorgís la problemàtica.

Tant Pallarés com Filloy han sortit " satisfets" de la reunió al comentar que "ara saben clarament i de persona pròpia com ha anat el procés de selecció i com en Pau Rosillo seguirà treballant pels voluntaris, perquè ho porta fent fa molt temps".