Paneres per passar un Nadal "especial"

La Creu Roja Andorrana i CityXerpa han repartit aquest dimarts fins a setze paneres entre padrins que viuen sols. Es tracta de la primera de les accions solidàries que duen a terme de manera conjunta les dues entitats després de l'acord signat la setmana passada. Tal com ha explicat Maria de la Rosa, del departament de màrqueting i comunicació de CityXerpa, volien dur a terme una acció "solidària que tingués durabilitat i repercussió" i en el marc de l'acord amb l'ONG aquest dimarts han materialitzat "la més bonica i emotiva" de les quatre propostes que se'n deriven de l'acord. L'objectiu, que les persones que viuen soles tinguin un Nadal "especial".

El Joaquim i la Núria són dos residents a l'hostal Calones que han rebut aquest dimarts al matí la visita de la mascota i un repartidor de CityXerpa i també de membres de la Creu Roja Andorrana. Han estat obsequiats amb una panera plena de productes com pernil, una pinya o fruits secs a més d'un pollastre de Nadal que s'ha donat gràcies a la col·laboració del cuiner Carles Flinch. La Núria, que té 88 anys ha rebut la 'visita' amb "molta il·lusió i alegria" i es mostrava "molt emocionada". Ha comentat que no se sent sola, malgrat passar aquest Nadal sense companyia i ha afegit que ja hi està "acostumada" i que té bons amics i fa activitats que fan que no senti la solitud. El seu veí, el Joaquim, de 85 anys, també ha viscut una "sorpresa molt agradable" en rebre la panera i ha volgut subratllar que li havien portat "molta abundància". Passarà la nit de Nadal sol, però ha afegit que espera passar-la bé.

La cap de l'àrea de Social de la Creu Roja Andorrana, Anna Arias, ha destacat que amb aquesta acció es vol incidir en el missatge que les col·laboracions són "importants per fer coses com aquestes" i que amb la cooperació entre els uns i els altres hi hagi persones que se'n puguin beneficiar. Ha destacat que es tracta d'una proposta "molt positiva" i que tenen "moltes ganes" que es puguin continuar fent coses "d'aquest tipus" en el futur. Els voluntaris que visiten els padrins acompanyats dels membres de CityXerpa volen "entrar als domicilis" i fer "una abraçada" als padrins i desitjar-los que passin les millors festes.