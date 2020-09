Paraula de Kilian

Que Andorra hagi passat la temporada d'estiu amb un “excel·lent” -Betim Budzaku dixit- amb una ocupació hotelera que darrerament supera el 90% ha de tenir, almenys, una lectura negativa. De fet, és el mateix mal que pateix la resta del Pirineu, i no és cap altre que l'excés de turistes a les muntanyes. Aquest diumenge ho il·lustràvem a l'ARA amb un titular eloqüent: La Rambla de Tristaina, i una fotografia de David Triadu amb una renglera de persones que, com formiguetes, feien via cap els llacs. L'emergència sanitària ha enfonsat les companyies aèries, però ha donat ales al turisme de proximitat que, moltes vegades sense coneixements, s'ha llençat a la muntanya sense tenir experiència en aquest tipus de sortides. Aquest mateix cap de setmana s'ha viralitzat un vídeo on una cua sense fi de muntanyencs s'aplegava al costat de la creu del cim de la veïna Pica d'Estats. Aquesta difusió massiva d'imatges de col·lapse a la natura ha fet reaccionar les entitats i les autoritats.

Aquest pont de 3 dies ha suposat una nova jornada de massificació d'excursionistes a la #PicadEstats, amb una llarga cua per fer-se la foto 📷⛰️ a la creu del cim.. pic.twitter.com/IqbQYanVTr — Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) September 13, 2020

Tal com recull l' Ara Pirineus, la primera reacció ha arribat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), que ha demanat que es reguli de forma urgent l'accés a determinats espais de muntanya que els darrers anys han experimentat un increment de l'afluència de visitants. Després que el Parc Natural de l'Alt Pirineu fes públiques diverses imatges d'aglomeracions en indrets com la Pica d'Estats o Sant Joan de l'Erm, l'entitat ha emès un comunicat de premsa demanant que es prenguin mesures per evitar que aquestes situacions es repeteixin.



Des de l'entitat creuen que "aquesta massificació comporta un perill important per als mateixos espais naturals protegits on les normatives dels parcs no s'estan complint, en moltes ocasions per desconeixement d'un públic amb poca formació en l'àmbit muntanyenc i, en altres casos, per la simple presència d'un nombre important de persones que desgasten i erosionen terrenys que no poden patir aquest tipus de moviment constant". Des de la FEEC també constaten "la poca seguretat existent en algunes de les activitats que hem pogut visualitzar en diverses imatges d'aquests darrers estius i d'aquests darrers dies, on per camins o crestes estretes la gent s'havia d'apartar per poder cedir un espai que costava de trobar".



Des de l'entitat volen "convidar els diferents agents implicats a la creació urgent d'un grup de treball on s'estudiï fermament l'ordenació i la regulació pertinent en punts concrets del territori on hi hagi perill manifest per a la seguretat de les persones practicants d'activitats de muntanya o per a la conservació del medi ambient a conseqüència de la massificació actual".



Mentre es cuina aquesta taula de treball, on hi haurien de participar les entitats i autoritats andorranes, des del Parc Natural de l'Alt Pirineu ja han anunciat que volen fer de pagament l'aparcament de la Molinassa, el més proper a la Pica d'Estats, per regular l'accés a aquest cim català. En aquest sentit, el president de la federació excursionista, Jordi Merino, ha dit aquest dimarts a Catalunya Ràdio que s'haurien de limitar els accessos quan els aparcaments s'omplin. I ha reclamat més educació mediambiental per fomentar el respecte i la conservació, i evitar la degradació d'aquests espais.



I mentre des del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat catalana anuncien que s'està estudiant prendre mesures per “trobar l'equilibri i que tothom pugui gaudir de la natura”, des de l'altaveu mediàtic de les xarxes socials, Kilian Jornet recorda que cal informar-se de les regulacions de cada indret cada cop que es va a la muntanya. I és que la massificació posa en perill la preservació de molts dels seus ecosistemes.