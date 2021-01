Parc inclusiu a Santa Coloma a la primavera

El comú d'Andorra la Vella treballa per tenir enllestit aquest primavera un parc infantil inclusiu a Santa Coloma. Concretament, aquest espai s'habilitarà al costat de l'aparcament de Mossèn Lluís Pujol, a tocar de l'escola Nostra Senyora de Meritxell. De fet, la proposta d'habilitar aquest espai ha estat una iniciativa en la qual hi han treballat de manera conjunta tant el comú com l'escola.

Així, la corporació comunal ha adjudicat per un valor de 57.337 euros, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) d'aquest dimecres, el subministrament dels elements de jocs d’aquesta instal·lació. Cal destacar que el concurs constava de dos lots, un dels quals era per al paviment de seguretat, i que ha quedat desert.

Des del comú destaquen que al mateix temps que s'habilitarà aquest parc també s'adequarà l'entorn. Al nou parc hi haurà jocs pensats en infants amb mobilitat reduïda i altres discapacitats, perquè tinguin un espai adaptat a les seves necessitats.