Parcs buits, busos plens

La realitat discerneix del discurs que arriba de les institucions. Si el ministre portaveu, Èric Jover, assegurava fa uns dies que la situació en l’àmbit del transport regular de passatgers estava controlada i que calia que els usuaris s’hi adaptessin, les xarxes il·lustren aquests dies una realitat diferent, amb autocars plens d’usuaris, més enllà de la capacitat permesa. Una realitat que xoca frontalment amb l’anunci de mesures fet aquesta setmana per l’Executiu, per mirar de frenar els contagis. És evident que al bus no es respecten les distàncies de seguretat que s’exigeix als fumadors, a les aules, als restaurants i bars, i que s’hi acumulen més persones que en qualsevol trobada familiar, i que en qualsevol parc.