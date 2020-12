El Pare Noel i els Reis Mags desfilaran per tota la parròquia d'Ordino

Ordino ha presentat una programació excepcional per les activitats de Nadal, en què un any més, es continuarà celebrant la fira de Nadal 'Christmas Village'. La cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, ha destacat que degut a la situació generada per la Covid-19, han hagut de reajustar i repensar les activitats previstes per les festes de Nadal, en les quals han hagut de dissenyar "mesures i protocols validats pel departament de Salut". En aquest sentit, ha comentat que molts actes requeriran cita prèvia a través de l'oficina de Turisme i també que s'han reubicat algunes activitats en algun indret diferent del dels altres anys per tal d'evitar aglomeracions. "No renunciem a Nadal i volem transmetre normalitat i tranquil·litat", ha expressat Choy. Entre les activitats, ha destacat les visites del Pare Noel i dels Reis Mags perquè es faran en format desfilada i no hi haurà un únic punt de trobada com els altres anys. "Sortiran des del Serrat i aniran passejant per tota la parròquia", ha indicat. De fet, ha expressat que aquest format mòbil és una oportunitat, ja que els permetrà arribar a molts més infants i més indrets de la parròquia. A més, tant el Pare Noel, com Ses Majestats han fet un vídeo explicant la situació actuals infants en el qual demanen un bon comportament de la canalla perquè els saludin des de les seves llars.

Els actes s'iniciaran aquest proper divendres dia 4 a les 18 hores amb l'encesa de llums amb la col·laboració de L'Esbart Valls del Nord, acompanyada de focs d'artifici. Aquesta és una de les activitats que es trasllada de la plaça Major a Prat del Call, ha indicat Choy, explicant que caldrà fer una reserva prèvia i tothom haurà d'estar assegut. El mateix dia 4 també hi havia organitzat un espectacle, que s'ha hagut d'anul·lar pel positiu d'un dels actors. Des del comú, però, han assegurat que miraran de reubicar l'espectacle en una altra data.

Un altre acte que requerirà cita prèvia serà el Caga Tió a la plaça Major. Estarà limitat a 50 persones i els infants hauran d'estar asseguts i garantir el distanciament. Choy ha destacat la importància que la canalla pugui veure com una persona fa cagar el tió, i després es repartiran els regals. Per tant, les circumstàncies actuals han obligat a suspendre la gimcana del tió, ha lamentat la cònsol menor. D'altra banda, entre el programa de les activitats també hi haurà dos concerts d'Ordino Clàssic, un el proper 20 de desembre a l'Auditori Nacional, i el tradicional concert de Cap d'Any el proper dia 1 de gener. A més, Choy ha comentat que el dia 13 de desembre també hi haurà un concert de l'ONCA amb la participació de l'Escola de música de les Valls del Nord.

Als actes propis del comú, se li han de sumar les activitats del projecte 'La cultura no s'atura' que organitzen sis comuns juntament amb el Govern. Així, el 22 de desembre es farà el recital poètic 'Veus d'Andorra' i el 7 de gener una lectura dramatitzada a la biblioteca comunal.

Christmas Village

"Vam tenir clar que la fira de Nadal havia de tirar endavant", ha indicat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta. Així, des del divendres 4 de desembre fins al dimarts dia 8, la parròquia tornarà a gaudir del 'Christmas Village', el qual estarà dividit en dos grans circuits perquè no hi hagi aglomeracions al centre del poble i a la plaça del Centre Esportiu. A més, hi haurà l'apartat a l'Era d'Ordino, on hi haurà un aforament limitat.

El mercat, que té un cost de 25.000 euros, disposarà de 28 parades, una més que l'any anterior, ha comentat Serracanta, qui ha remarcat que és una mostra de la bona consolidació que té. Enguany, però, la limitació de moviments dels països veïns farà que no hi hagi turistes, però Serracanta s'ha mostrat optimista perquè hi hagi "una bona participació de tota la gent del país". Per tal d'evitar aglomeracions, el conseller ha informat que hi haurà 'àngels' passejant pel mercat que ajudaran a complir les mesures de la Covid-19.

Entre les activitats del mercat hi seguirà havent una cantada de nadales i la representació de 'L'última ossa d'Ordino'. Totes aquestes activitats seran amb reserva prèvia. Com a novetat, Serracata ha explicat que amb una consumició mínima a la parròquia, la gent podrà accedir al Centre Esportiu i participar en el simulador del Centre de Tecnificació Digital per a pilots.