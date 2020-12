El Pare Noel arribarà a tots els racons d'Andorra la Vella

El Pare Noel desfilarà el 24 de desembre a la tarda pels carrers d'Andorra la Vella en un recorregut més llarg del que és habitual –enguany la carrossa farà un recorregut de 25 quilòmetres– per poder visitar el màxim de carrers i que els infants el puguin veure des de casa seva o bé des del seu barri sense haver de desplaçar-se. Les restriccions sanitàries fan que en aquesta ocasió no hi hagi la tradicional recepció de cartes a la plaça del Poble un cop finalitzi el recorregut del Pare Noel.

Tal com informen des del comú, la desfilada sortirà de la plaça Guillemó a les 16.30 hores en direcció a Ciutat de Valls, recorrerà Santa Coloma i la Margineda, i tornarà a fer el recorregut en sentit ascendent dirigint-se cap al centre de la parròquia i finalitzant de nou a la plaça Guillemó al voltant de les vuit del vespre.

Els infants encara són a temps de fer arribar les seves cartes tant al Pare Noel com als Reis d’Orient a través de la bústia de l’oficina de correus màgica situada a la plaça Guillemó, i també poden enviar-les a través de l’oficina 2.0 ( andorralavella.ad/nadal) i els menairons les faran arribar al destinatari final. El recorregut del Pare Noel es pot consultar al detall a andorralavella.ad/nadal.

D'altra banda, des de la corporació comunal també informen que els infants de les escoles bressol comunals Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma han rebut "sorpresos i emocionats" entre dilluns i dimarts en companyia de la consellera de Social, Meritxell Pujol, i dels seus educadors, la visita especial d’aquest personatge màgic que ja prepara el seu recorregut pels principals carrers de la parròquia.