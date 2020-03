Parelles a prova de convivència

Una de les dades que arriben relacionades amb el confinament que han viscut a la Xina, i que en algunes zones s’ha començat a relaxar, és la de l’ augment dels divorcis. Segons publica el diari Global Times, la ciutat xinesa de Xi’an ha registrat durant les setmanes de confinament un augment molt destacat de les demandes de divorci. El diari, propietat del Partit Comunista Xinès, parlava amb funcionaris que explicaven que en alguns districtes de la ciutat fins i tot s’havia arribat a superar el nombre de demandes establert de cites per fer aquests tràmits.

Aquesta situació fa pensar que la convivència obligada que han viscut a la Xina, i que ara estem vivint també aquí, pot portar a problemes de parella per l’augment d’hores de convivència i el trencament de les rutines a què estem habituats. Però què podem fer per intentar passar aquest període ple d’incertesa sense acabar amb la nostra relació de parella? “Primer de tot hem de parlar”, diu Adrián Montesano, psicòleg i terapeuta familiar i de parella, que també és professor de psicologia de la UOC. “És un moment molt excepcional que no sabem quant durarà i això genera molta incertesa, per tant serà bo compartir els neguits i preocupacions amb la parella”, diu aquest expert, que també recomana emmarcar tot el que passi aquests dies “en el context d’una situació excepcional”.

El cas xinès, diu, és un exemple del que pot passar, però també assenyala algunes diferències importants entre el nostre cas i el seu, ja que, segons explica, “a la Xina el tràmit del divorci és molt ràpid, amb 40 minuts ho tens fet, i això fa que molta gent el tiri endavant de manera una mica impulsiva”.

Per la seva banda, el psicòleg Ignasi Puig Rodas apunta que aquesta situació de confinament no voluntari pot generar dos grans reptes per a les parelles: el primer és “el trencament de totes les rutines”. I ho explica: “Estem molt acostumats a viure seguint una rutina, i això vol dir veure les persones una determinada quantitat d’hores i en un entorn determinat. Amb la parella compartim el matí, segurament, però la major part del dia la passem fora de casa i ens retrobem a la nit. Ara aquest patró el trenquem totalment i aquesta nova realitat, sumada al fet que ens veiem moltes hores, pot fer que tinguem friccions i topades amb la parella”. L’altre gran repte que ens suposa aquesta situació és “la falta de privacitat”, segons Puig Rodas. “Ens trobem en un espai que potser és petit i, tot i que és confortable, no està pensat per passar-hi molts dies tancats. Això pot comportar que ens caiguin les quatre parets a sobre”, diu. El confinament, segons aquest expert, “pot aguditzar la necessitat de tenir més privacitat, espais només per a nosaltres, però moltes cases no ho permeten i això també pot provocar tensions”, alerta.

Fer equip

En aquest escenari, i sense tenir la certesa de quant s’allargarà, els dos experts donen consells per intentar tenir una convivència com més plàcida i tranquil·la millor. “El primer és que hem de mantenir la idea d’equip en tot moment”, diu Adrián Montesano. “Hem d’assumir que hi haurà moments de tensió per la quantitat d’hores de convivència, però és normal perquè estem patint un canvi de rutines molt fort i sobtat. El que sentim són reaccions normals a una situació anormal, i per això hem d’evitar que aquests conflictes amb la parella ens robin la sensació que som un equip”, destaca.

Establir rutines

Puig Rodas aconsella també “ establir rutines, com amb els nens petits, perquè ajuden molt”. Ell suggereix programar activitats per al matí, el migdia, la tarda i la nit perquè ens donarà “seguretat” i alhora “integrarem una nova manera de relacionar-nos amb la parella”. A més, suggereix que en aquestes activitats hi hagi també coses divertides, que permetin variar una mica el que fem dia a dia perquè així “ens sentirem més contents i més bé”. I en posa un exemple: “El dia que complim dues setmanes de confinament, o tres, o les que siguin, podem fer un sopar bo, amb espelmes, com si fos una celebració. Haurem aconseguit passar uns quants dies més i voldrà dir que ja queda menys per al final. Doncs celebrem-ho”, diu.

Fugir de conflictes passats

Montesano també suggereix evitar “l’efecte bola de neu”, que passa quan comencem a discutir amb la parella per les tensions que genera la convivència prolongada. I llavors “caiem en la trampa de desenterrar antics conflictes de parella”. “Això només farà que augmenti el malestar, i ara mateix no ens interessa”, diu, perquè cal prioritzar el benestar i la bona convivència.

Moments per a nosaltres

Els dos psicòlegs recomanen mantenir, dins de les possibilitats, moments d’ activitat individual, ja sigui fer una classe d’esport online, llegir o escoltar música, i en diferents espais. Puig Rodas recomana establir “espais de soledat”, que si no tenim una casa gran poden ser llocs “com un sofà”. “Es pot pactar que si jo m’assec al sofà amb el llum encès vol dir que necessito un moment per a mi i l’altre ho ha de respectar. Així, en aquell espai trobarem una mica de tranquil·litat i no ens molestaran”, diu. Això és bo fer-ho cada dia si és possible per mantenir, encara que sigui per poc temps, la nostra esfera individual.

I temps per a l’afecte

Però, tot i l’imprescindible espai personal que hem de conservar, no ens hem d’oblidar que “cal un temps per a les cures mútues”, diu Montesano, perquè la parella es retrobi de manera més relaxada i en què hi hagi moments per a la tendresa. “Cal un espai i un temps, encara que sigui breu, per a l’afecte, i si costa trobar-lo es pot planificar. Encara que sembli estrany, és molt important donar-nos aquests moments”. Així, si veiem que amb el pas dels dies ens hem oblidat de fer-li un petó o una carícia a la nostra parella, o de tenir un moment per poder abraçar-nos i xerrar, caldrà parlar-ne i trobar la manera de recuperar-ho. “Són instants fonamentals en aquests moments”, diu Montesano.