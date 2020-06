Multes de 200 euros per parlar pel mòbil al volant (ara són de 30 euros)

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, acompanyat del secretari d’Estat d’Ordenament Territorial, Cesar Marquina, han presentat aquest dijous la proposta del nou reglament del Codi de circulació, que es renova després de deu anys de vigència. Torres ha destacat que el document necessitava una modernització del redactat perquè “hi havia una sèrie de buits en les normes de comportament a la via pública, com ara la regulació en l’ús de patinets elèctrics o ‘seedways’, la regulació del comportament en cas d’accidents, la incorporació de noves senyals, els criteris de reincidència i l’actualització de les sancions”, ja que algunes fins i tot encara estaven estipulades en pessetes. Per exemplificar l’actualització del redactat, Torres s’ha referit a una de les sancions més comuns d’avui en dia, que és l’ús del telèfon mòbil al volant. Aquesta infracció passarà de multar-se amb uns 30 euros a fins els 200 euros.

La principal novetat és el futur reglament per als usuaris de VMP (Vehicle de Mobilitat Personal) i bicicletes, que encara està pendent de redactar, però que, entre d’altres coses, preveu que també puguin haver de passar controls d’alcoholèmia i drogues. En el cas que un usuari de VMP o un ciclista sigui enxampat amb un mínim de 0,5 g/l d’alcohol a la sang, rebrà una sanció idèntica a un conductor de vehicle motoritzat. D’altres aspectes vinculats a la futura normativa d’aquests vehicles lleugers inclou l’obligatorietat de portar casc en qualsevol cas per als menors de 16 anys, la prohibició dels VMP de circular per vies d’ús exclusiu de vianants o la necessitat de tenir instal·lat un avisador sonor o timbre. Pel que fa a les bicis, es regula la separació del metre i mig entre el ciclista i el vehicle motoritzat i la possibilitat de poder-los avançar en línia continua. Tant Torres com Marquina han destacat la importància de regular tots aquests aspectes per seguir fomentant la mobilitat sostenible.

El reglament, que s’havia preparat en l’anterior legislatura juntament amb l’ACA, els departaments de circulació de les diferents parròquies, el Cos de Banders, la policia, Protecció Civil i el Servei de Mobilitat, divideix ara les sancions en tres tipologies: lleus (amb multes de 0 a 100 euros), greus (multes de 101 a 200 euros) i molt greus (multes de 201 a 400 euros), amb la possibilitat de rebaixar-les al 50% si el pagament s’efectua durant un període determinat. Se li dona competències als agents de circulació per imposar infraccions generals i es deixa només en mans de la policia els controls d’alcohol, estupefaents i velocitat. En aquest sentit, i com a novetat, es fixa la tolerància zero en consum d’alcohol als conductors de vehicles superiors als 3.500 quilos. Val a dir que, en el cas d’una sanció molt greu, el Cos de Policia podrà proposar la retirada temporal del carnet de conduir a l’infractor. En el cas que la conducta al volant de l’infractor posi en perill la vida de les persones, la sanció podria arribar als 1.000 euros. Haver comès tres faltes greus o molt greus en un període inferior als sis mesos es considerarà reincidència i també serà motiu d’una retirada del carnet de conduir.

D’altres aspectes que s’inclouran en el nou Codi de circulació que, segons Torres, “esperem entrar a tràmit aquest mes de juny i que entri en vigor en tres mesos”, són la prohibició de circular en motocicleta i similars en condicions de neu, la prohibició estipulada dels inhibidors de radars o que tots els integrants d’un vehicle portin el cinturó de seguretat, o la retirada d’un vehicle que porti més de quinze dies estacionat en un mateix lloc. Per als vehicles de dues rodes, es canvia l’edat mínima de l’acompanyant, que passa dels cinc als set anys, i l’edat mínima per poder portar acompanyant, que passa dels 16 als 18 anys. A més, es posarà sobre el paper la normativa vinculada a les autoescoles, que no preveu canvis.

La llei del nou Codi de circulació està dissenyat de tal manera que els seus reglaments podran modificar-se i sense haver de fer un canvi legislatiu.