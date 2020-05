El Pas de la Casa se sotmetrà a un cribratge una setmana després de la reobertura amb França

El Govern es prepara per la possible reobertura de la frontera francoandorrana el proper 1 de juny, i un dels seus majors termors és que l'entrada de visitants provinents de França pel Pas de la Casa pugui provocar un rebrot de coronavirus. L'ARA Andorra ha pogut saber que el ministeri de Salut prepara el cribratge d'un centenar de treballadors del Pas de la Casa que habitualment estan de cara al públic com podrien ser botiguers, caixers o agents de circulació. Les proves es farien una setmana després de l'1 de juny, amb l'objectiu de detectar possibles casos importats de Covid-19 . Donada la necessitat de saber de manera immediata el resultat de la prova, probablement se'ls faria una PCR.

La notícia l'ha donat aquest divendres la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, durant la trobada que va tenir amb una cinquantena de professionals de l'àmbit del comerç i el turisme, per presentar el pla de xoc per reactivar l'economia de la parròquia. Està previst que Mas es reuneixi dilluns amb membres del Govern per tractar la qüestió i preparar conjuntament la reobertura de la frontera. Entre els ministres que hi haurà a la cita es troba la titular de la cartera de Turisme, Verònica Canals.

El desconfinament gairebé total de l'activitat econòmica del Principat implica l'entrada de visitants francesos, però sense pernoctacions. Els hotels del Pas encara hauran d'esperar, ja que allotjar-se en un establiment de la parròquia comportaria haver de fer una quarantena a Andorra.