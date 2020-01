El Pas de la Casa reparteix 600 racions d'escudella

El departament de cultura ha organitzat aquest diumenge l'escudella de Sant Antoni, al Pas de la Casa, la qual, arran d'una demanda dels ciutadans ha estat elaborada per un grup d'escudellaires de la vila. Enguany, a banda, s'han repartit racions d'escudella, pa i tortell sense gluten per a aquelles persones celíaques. En aquesta ocasió, s'ha previst un repartiment d'unes 600 racions aproximadament. L'escudella ha estat realitzada amb unes 1.500 mandonguilles, 350 litres de caldo, gallines, cansalada, arròs, fideus, cigrons, verdures, entre altres ingredients. En l'esdeveniment hi han assistit diverses personalitats del comú encampadà, entre elles, la cònsol Major, Laura Mas.