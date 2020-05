El Pas demana al Govern que negociï la reobertura de la frontera

Els comerciants del Pas de la Casa demanen al Govern que negociï amb França perquè es pugui reobrir la frontera com més aviat millor. Jean-Jacques Carrié, president de l'associació de comerciants d'Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, ha indicat que desitgen que es pugui arribar a un acord "perquè Andorra sigui una part suplementària d'Occitània". Per tant, esperen poder tornar a la normalitat el més ràpid possible per poder treballar els mesos de juliol i agost que acostumen a ser els més forts. "La temporada ja la tenim perduda però si com a mínim poguéssim fer aquests dos mesos amb una certa normalitat, ens permetria poder salvar una mica la situació".

Carrié manifesta que igual que a tot arreu, està sent una època molt complicada pel Pas de la Casa. A més, afegeix que estarà molt bé que en breu puguin obrir els negocis, però sense els clients francesos no els servirà de res. "La necessitat més urgent per a nosaltres és saber quan estarà oberta la frontera", ha comentat el president. Per aquest motiu, des del Pas de la Casa demanen al Govern que les ajudes que estan rebent no s'aturin en el moment que es reobri tota l'activitat, i reclamen que perdurin fins que la frontera estigui oberta. Tot i així, Carrié ha explicat que de moment encara no han volgut parlar amb l'executiu i que resten a l'espera del que pugui passar.

Xoc amb els temporers

D'altra banda, segons ha comentat Carrié, la situació amb els temporers que no han pogut marxar comença a ser una mica tensa perquè "no respecten el confinament i estan tot el dia per la muntanya de festa amb grups grans de gent i embrutant". Per tant, són moltes les queixes de veïns del Pas de la Casa que critiquen aquesta situació. "Els hi descompten els lloguers i el comú els hi porta menjar", ha comentat Carrié, qui ha manifestat que els veïns del poble els intenten ajudar però només demanen a canvi que es respecti l'entorn natural i les normes de confinament.