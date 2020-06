Pas alternatiu amb semàfor a la part alta de la carretera d'Aixirivall

Després de la reunió tècnica que ha tingut lloc aquest dilluns al matí per avaluar l'estat de la carretera a la part alta del poble d'Aixirivall, el comú de Sant Julià de Lòria ha decidit establir un pas alternatiu amb semàfor per la CS-130. Així, el pas entrarà en funcionament al llarg de la jornada d'aquest dilluns i serà d'ús exclusiu per a vehicles lleugers i veïns, que podran transitar per ell entre les 6 i les 23 hores, ja que fora d'aquest horari romandrà tancat.



Paral·lelament, es continuarà fent el seguiment tècnic de la zona on l'1 de juny es va haver de tallar el pas de vehicles per l'aparició d'unes esquerdes al punt quilomètric 2,8, i per una posterior esllavissada de terra que va afectar l'antiga carretera de la Peguera. El tall afecta unes 200 persones que viuen en diferents urbanitzacions, i que han d’utilitzar un itinerari alternatiu que incrementa en 24 quilòmetres el camí habitual.



Cal recordar que la carretera secundària és de titularitat comunal però el seu manteniment depèn del Govern. El consell de ministres ja va aprovar dimecres passat a proposta del titular d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, la declaració de modalitat d'emergència per a la contractació dels treballs per restablir el trànsit a la carretera secundària d'Aixirivall. Aquesta modalitat permet l'execució directa i immediata d'obres, estudis, projectes i serveis per tal d'accelerar treballs que es consideren essencials.

🔴S’obre un pas alternatiu amb semàfor 🚦 a la carretera d’Aixirivall

👉entrarà en funcionament avui mateix

👉exclusiu per a vehicles lleugers 🚗🛵🏍 i veïns

