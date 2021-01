Passos per impulsar la producció ecològica

El Govern preveu tenir durant el primer trimestre d’aquest any enllestit el decret per posar en marxa els ajuts directes per als productors que vulguin fer la reconversió per anar cap a la producció ecològica i també treure el concurs per trobar una empresa certificadora. Així ho posa en relleu el director d’Agricultura, Josep Casals, que destaca que llavors ja es tindran les eines perquè cap a “mitjans d’any” ja hi pugui haver les primeres sol·licituds en ferm per obtenir el segell que acrediti aquest tipus de producció, una certificació que empara el reglament relatiu a la producció ecològica que es va aprovar al mes de setembre. Tal com reconeix Casals, aquest segell “ha aixecat molt d’interès” entre el sector primari i els productors. De moment, però, encara no hi ha “demandes efectives”.

Casals recorda que el procés de reconversió per optar a la producció ecològica és feixuc i comporta uns determinats “sobrecostos”. És per aquest motiu que des de l’administració s’ha optat per impulsar ajudes directes i indirectes per als productors que vulguin fer aquest pas. Els ajuts directes, tal com recorda Casals, suposaran imports d’uns 3.000 euros per hectàrea i ara es treballa també per definir altres tipologies. L’ajut indirecte serà el suport per a la certificació. Per això, el Govern traurà un concurs internacional per trobar una empresa certificadora. El que es pretén, assegura el director d’Agricultura, és que sigui una entitat de prestigi i reconeguda tant a Andorra com a fora. De fet, la intenció és que els passos que facin els productors els permeti també aconseguir l’eco-fulla europea. Des de l’executiu es considera que aquesta externalització farà que el procés sigui “més àgil i més efectiu”, assegura Casals.

El responsable del departament d'Agricultura defensa que amb aquesta certificació l’executiu aposta “per la diversificació del sector” i creu que si es comencen a rebre les sol·licituds a mitjans d’aquest 2021 en un parell d’anys hi podria haver ja al mercat els primers productes amb segell de producció ecològica a Andorra. Recorda que qui aposti per aquest tipus de producció ha de complir amb uns requisits molt estrictes ja que la finalitat última és que el consumidor tingui una “garantia” de qualitat. A més, creu que es donarà “un valor afegit” als productes del país i ajudarà el sector primari, tenint en compte que aquest tipus de producció cada vegada té “més adeptes” ja que cada cop hi ha més ciutadans que tenen “un compromís amb l’entorn” i amb la lluita contra el canvi climàtic. De fet, reivindica que aquesta acció també forma part d’una estratègia “transversal” del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat per vetllar per l’entorn i alhora vincular un seguit de serveis amb l’agricultura, la ramaderia i, en definitiva, amb el medi ambient.