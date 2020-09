Pedalada solidària a Encamp

Encamp tanca amb medalla d'or la seva proposta esportiva d'aquest estiu. Una pedalada solidària posa fi a una temporada marcada per l'exercici a l'aire lliure. Fins a les dues de la tarda, tot aquell que s'animi a participar pot apropar-se al complex esportiu per fer una 'masterclass de cycling' per cinc euros. Tots els beneficis aniran destinats a la caixa solidària del Govern per fer front a la pandèmia de Covid-19.

Cada sessió té una durada de 45 minuts i l'última començarà a les 13.00 hores. L'activitat s'havia de realitzar inicialment a la plaça dels Arínsols -com s'ha fet els darrers mesos-, però les condicions meteorològiques han obligat a fer-la dins del pavelló. Tal com ha explicat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Ninot Marot, "aquesta pedalada simbolitza la fi de l'estiu i si bé és cert que l'havíem de fer abans, amb la 'Spartan Race' i, suposadament, la Purito, vam decidir ajornar-la uns dies". El conseller ha avançat que "vist l'èxit de la proposta esportiva, l'any vinent tornarem amb més força".

La vessant solidària no acaba aquest dissabte. Durant les pròximes setmanes es mantindrà activa una 'fila zero' perquè la població pugui seguir fent aportacions. Segons Marot, "estarem satisfets si aconseguim reunir uns 1.500 euros".

De juny a setembre, el comú encampadà ha omplert els llocs més emblemàtics de la parròquia de bicicletes estàtiques, estoretes de ioga i casquets de bany. La iniciativa esportiva ha format part del pla de reactivació encampadà i, malgrat el seu èxit, les condicions meteorològiques de la tardor i l'hivern no permeten allargar les activitats d'exercici a l'exterior. Tot i això, les propostes culturals i comercials per mantenir viva la parròquia seguiran a l'ordre del dia.

D'altra banda, i després de les pròximes limitacions d'aforament que es preveuen al país, Marot ha explicat que s'han reunit amb els clubs esportius per avaluar la situació i "adaptar-nos en la mesura que puguem a totes les directrius sanitàries que ens marquin".