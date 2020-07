Aquesta setmana ha complert 15 anys i el mes vinent se sotmetrà a una mastectomia. Però ja des de ben petit tenia clar que aquell cos no li corresponia. “Als 6 anys a la seva germana li va sortir el pit i ell deia que no el volia, des de molt petit no ha volgut mai coses de nena, ni joguines al Nadal ni res d'això, nosaltres teníem claríssim que era una nena lesbiana”, explica Antonia Juárez, la mare del Nil Monterroso, que aquests dies és notícia perquè demana fons per a una intervenció que no entra per la CASS.



“Va passar una molt mala temporada amb ploreres fins que un dia, al desembre del 2018 ens va dir que no se sentia nena i que volia fer el trànsit. Li vam donar suport des del primer moment, perquè ho havia passat molt malament a l'escola”, recorda Juárez, la infantesa d’un nen en el cos d’una nena, que va haver d’aguantar els prejudicis i la ignorància de bona part de l’entorn, sobretot l’adult. “Som més intolerants els adults que els nens, a l’escola tothom li dona suport i té molts bons amics i mestres”, afegeix la progenitora.



El Nil ja té el canvi de nom fet, a Espanya. A Andorra encara li consta l’antic. Fa més d'un any que pren hormones. Ja no té la menstruació. Cada 21 dies es punxa al centre mèdic. El procés de trànsit iniciat és imparable. I continuarà, malgrat les dificultats econòmiques que travessa la família. Per fer front a la intervenció que es realitzarà a la Clínica les Tres Torres de Barcelona han obert un compte PayPal. Tot plegat perquè per a ell, segons conclou la mare, “és un tema de salut mental”. “Perquè deixi de referir-se als seus pits com els seus tumors, com que no van amb ell”.