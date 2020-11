Petits brots en entitats esportives i al centre penitenciari apugen l'R0 i els contagis

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest dimecres que “petits brots” en alguna entitat esportiva i el ja conegut del centre penitenciari han incrementat el nombre de casos positius detectats per Covid-19, que en les darreres setmanes s'ha situat al voltant del mig centenar per dia. Amb aquestes incidències, en les darreres 24 hores el Govern ha detectat 77 casos nous, que sumen 810 al país. També s'ha incrementat la taxa de reproducció del virus, l'R0, a 0,98, al llindar del límit que fa encendre l'alarma perquè quan supera l'1 significa que cada infectat contagia a més d'una persona, amb la qual cosa tornaria a créixer el nombre de contagis.



La nota positiva de la roda de premsa ha estat la disminució de la pressió hospitalària. Durant les darreres 24 hores, tres persones ingressades a la Unitat de Cures Intensives han deixat d'estar intubades, amb la qual cosa, després de setmanes amb gairebé una desena de ventiladors mecànics activats, ara queden quatre pacients que en requereixen.

D'altra banda, Benazet ha assegurat que la corba de casos es troba en descens des de fa una setmana. Tot i així, ha comentat que el brot sorgit del SAAS i del centre penitenciari han tornat a fer augmentar la taxa de reproducció, que se situa en 0,98. A més, ha comentat que, segons unes escales de nivell elaborades pel comitè tècnic i científic, tenint en compte diferents indicadors, mostren que des de fa una setmana s'ha passat del nivell 4 al nivell 3. "Tenim elements del nivell 4 com per exemple el nombre de pacients a l'UCI i també elements del nivell 2 com per exemple la mitjana en la darrera setmana del nombre de pacients de més de 50 anys", ha declarat el ministre, assegurant que per estar tranquils s'hauria d'estar al nivell 1.

Benazet també ha confirmat que els cribratges per tests d'antígens al sistema educatiu s'iniciaran la propera setmana, i ha recordat que quan tinguin la vacuna, que en cap cas serà obligatòria, començaran administrant-la a les persones vulnerables i als professionals més exposats i després a la resta de la població.