L'artista Philippe Shangti portarà el restaurant del Parc Central

El comú d'Andorra la Vella ha adjudicat, per 15 anys, l'explotació del restaurant del Parc Central a l'artista francès, resident al país, Philippe Shantgi, qui va ser el representant d'Andorra a la Biennal de Venècia del 2019. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha explicat que a banda de ser un espai gastronòmic, es buscava per al Parc Central "un concepte més de lleure, cultural i artístic" per ser una zona de referència a Andorra la Vella. Al concurs, que es va convocar al novembre passat, van quedar dos projectes finals interessants, ja que "buscàvem una idea que aportés un tret diferencial".

En aquest sentit, Marsol ha confessat que en el moment de fer la selecció, s'ha tingut molt en compte la inversió que es vol fer a l'espai, la qual l'assumirà l'adjudicatari. Més concretament, la inversió a nivell estructural de l'edifici serà d'1.250.000 euros, ha dit la cònsol, afegint que després hi haurà tota la part d'art que no es valora. Pel que fa a l'artista, Marsol ha declarat que té una alta experiència gastronòmica relacionada amb la cultura i el món artístic, ja que ha participat en diversos projectes a la costa blava francesa. En aquest sentit, Shangti, qui no ha volgut avançar molts detalls sobre el projecte perquè vol que sigui "una sorpresa", sí que ha dit que el concepte creatiu serà un petit bosc, tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment.

L'artista, a més, ha assegurat que serà un indret on tothom serà acollit, amb diversitat de menjar per a tothom i que tindrà molt present el concepte de la natura i l'autenticitat del país. De fet, al nou espai s'hi podrà trobar des d'snacks treballats, naturals i saludables perquè la gent s'ho pugui prendre donant un volta pel parc, fins a una zona de restaurant amb una cuina molt elaborada, ha indicat Shangti. A més, ha confessat que a banda de la carta, sempre hi haurà plats típics del país per mantenir-ne "la identitat".

Pel que fa a la reforma, la part de l'edifici es mantindrà bastant igual i l'artista treballarà sobretot amb l'estructura i la decoració de dins i fora l'edifici, i ha avançat que hi haurà decoració d'escultures i pintures, però que sobretot treballarà per transmetre l'art a través de les emocions i de l'ambient. De fet, ha comentat que hi haurà un treball a darrere per mesurar i jugar amb la llum, el so i l'art culinari, perquè la gent passi una estona agradable i vulguin tornar. La previsió és que el restaurant obri les seves portes el desembre, després de fer les reformes adients. Cal recordar que l'establiment ja feia dos anys que estava tancat.