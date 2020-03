Pijames, roba interior, llençols o petits electrodomèstics, els altres productes de primera necessitat que ningú sap on comprar

Des de l’entrada en vigor de les mesures decretades per Govern per combatre la propagació de la Covid-19, proveir-se de segons quins articles resulta pràcticament impossible. Al marge de plataformes com Wallapop, que aquests dies estan registrant més transaccions de l’habitual, no hi ha cap establiment autoritzat a vendre mercaderies que no siguin considerades de primeríssima necessitat, com els aliments, els medicaments o els combustibles.

El problema rau en què en la situació d’excepcionalitat que es viu actualment a tot el món, i també a Andorra, comprar segons quins articles que per a moltes famílies i persones els facilitarien el confinament a casa és una missió impossible. Totes les superfícies dedicades a la venda de productes d’alimentació i alhora altres gèneres com electrodomèstics, material de papereria, roba infantil o per la llar, productes de parafarmàcia i fins i tot material esportiu, han hagut de senyalitzar les diferents seccions i tenen prohibit vendre o lliurar a domicili cap mercaderia restringida.

Segons ha pogut saber l’ARA Andorra, el que més demana la gent són impressores, cartutxos, retoladors i paper, especialment les famílies que tenen fills en edat escolar i que necessiten aquests materials per seguir el curs des de casa. També hi ha demanda d’ordinadors portàtils per poder teletreballar. Roba interior, pijames, roba de llit; petits electrodomèstics com assecadors de cabell, aspiradors i microones continuen una llista de productes que fins i tot inclou llibres i jocs infantils per entretenir els més petits de la casa, o aparells de gimnàs com peses, cintes elàstiques o bicicletes estàtiques per fer esport durant el confinament.

En casos puntuals es tracta de mercaderies que facilitarien el dia a dia a persones amb necessitats especials, com per exemple, segons ha esbrinat l’ARA, el d’una dona al·lèrgica a la pols que necessita un aspirador o el d’una família amb un padrí al seu càrrec a qui, per recomanació mèdica, han de canviar la roba del llit amb una elevada freqüència. Per aquests casos més puntuals el més recomanable es trucar al telèfon 188.