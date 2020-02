Pijuan denuncia un "ambient enrarit" a la justícia

El magistrat Josep Maria Pijuan ha assenyalat aquest dijous que, els darrers temps, "s'ha enrarit molt l'ambient judicial a Andorra" a conseqüència de totes les anades i vingudes derivades del cas BPA. Pijuan ha denunciat que en aquesta causa s'estan produint "moltes recusacions, molts incidents i querelles criminals" d'una manera que "mai he vist a Espanya". El magistrat ha reconegut que la seva tasca tant al país veí com al Principat és la mateixa, amb l'única diferència que, a Andorra, s'apliquen unes lleis diferents. "Hi ha hagut una allau de querelles i recusacions que mai em podria haver imaginat", i aquest fet "dona una imatge [del país] que no és bona", ha sentenciat.

Pijuan també ha manifestat la seva opinió després d'haver estat recusat de la causa i ha reconegut certa "sorpresa" amb la decisió perquè "no és al que estic acostumat", però, tot i això, "s'ha d'afrontar i ja ha passat". En aquests moments, a més, el magistrat ha reconegut estar "apartat" i no tenir cap mena de participació en l'afer. Fins i tot ha posat en relleu que ni amb els companys parla del judici si no és per algun tema que té a veure amb l'organització i la coordinació de vistes.

Pijuan ha fet aquestes declaracions després de l'acte que ha tingut lloc aquest dijous a la Casa de la Vall amb motiu de la renovació del seu càrrec com a magistrat, i també com a president del Tribunal de Corts, durant els pròxims sis anys. En l'esdeveniment també s'ha renovat per aquest mateix temps a la magistrada Fátima Ramírez, qui ha reconegut que, entre el 2017 i el 2019, la justícia ha experimentat un increment de feina del 70%. Així mateix, ha atribuït aquest augment a la modificació de competències del Tribunal Superior, ja que a més d'encarregar-se de la resolució de recursos d'apel·lació de les resolucions del Tribunal de Corts, "també resolem recursos d'apel·lació contra resolucions de la Batllia d'instrucció".

En aquest sentit, Ramírez ha posat en relleu que el volum de feina derivat del cas BPA ha representat el 15% d'aquest increment, ja que "venen molts recursos, incidents i recusacions". La magistrada, d'altra banda, també ha denunciat una falta de recursos humans, argumentant la necessitat d'incorporar un magistrat a temps complert a mig termini. Amb aquesta incorporació Ramírez creu que el problema estaria solucionat.

Per la seva banda, el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ha indicat que "ara traurem un edicte per a tres batlles", a banda de dos més que ja estan previstos al pressupost del 2020 i, juntament amb la incorporació de dos nous fiscals, ha posat en relleu que la situació judicial a Andorra millorarà. Pel que fa al col·lapse actual a la Batllia, Casadevall ha incidit en el fet que és per allà "per on entra la feina" i cobrir les places vacants no es fa d'un dia per l'altre. Així mateix, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha reconegut que l'arribada de més personal a la Batllia va ser una de les peticions que es van fer al Govern i, per aquest motiu, el pressupost preveu "catorze places més dins de l'administració".