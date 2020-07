El Pirineu ja pateix el confinament del Segrià

El confinament decretat al Segrià ha aixecat força preocupació a les comarques pirinenques que reben més visitants i segons residents de la ciutat de Lleida: els dos Pallars, l'Alta Ribagorça i, en menor mesura, l'Aran. En aquestes valls pirinenques el turisme provinent de la ciutat de Lleida i del Segrià hi té un pes força important i el confinament decretat per la Generalitat ja ha començat a tenir les primeres conseqüències.



Una d'aquestes ha sigut la suspensió sine die del Tren dels Llacs, que arrencava aquest dissabte la temporada. L'altra ja l'han començat a notar hotelers i restauradors pirinencs amb les primeres cancel·lacions de clients de Lleida i el Segrià. Així ho ha confirmat a l' Ara Pirineus el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, el pallarès Josep Castellarnau. El també hoteler de les valls d'Àneu s'ha mostrat força preocupat per aquest confinament i pel fet que no se'n sap l'abast temporal.



"La situació ens preocupa molt i ja en comencem a notar les conseqüències", ha lamentat. En aquest sentit, ha explicat que "la gent de Lleida ciutat té força tirada a comarques com els dos Pallars, l'Alta Ribagorça o l'Aran, i aquest confinament afectarà força l'economia d'aquestes valls". Castellarnau ha remarcat que no perjudicarà només el sector de l'hostaleria i els càmpings, sinó a l'economia en general, ja que molts dels visitants de Lleida tenen segones residències a la zona i, per tant, acaben consumint als comerços i establiments de restauració d'aquestes comarques. De moment, ell mateix ha tingut constància de diverses anul·lacions d'estades en hotels i d'àpats en restaurants per part de clients del Segrià que havien de venir i ja no ho faran.

Per a Castellarnau, l'únic aspecte "més o menys positiu" per al Pirineu és que la mobilitat amb la resta de Catalunya queda garantida, esquivant el Segrià. Tot i això, s'ha mostrat preocupat per la possibilitat que aquest fet danyi la imatge de tota la zona i per l'afectació que pot tenir "a la ja molt malmesa economia" del territori, després de quatre mesos de restriccions pel covid-19.



Una d'aquestes zones del Pirineu amb una forta presència de visitants i segons residents de Lleida ciutat és la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La seva alcaldessa, Sònia Bruguera, ha admès que "el tancament de Lleida just ara que es començava a moure el turisme és una mala notícia", tot i que "també és un toc d'alerta perquè no ens relaxem". L'alcaldessa ha donat per fet que això es notarà a la restauració i al comerç de la vall, que a partir de la setmana que ve ja tenien previsions de començar a treballar amb més intensitat. L'aspecte positiu és que també tenen força visitants i segons residents de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i el fet que la mobilitat entre aquestes zones sigui lliure permetrà que puguin seguir pujant.



Per la seva banda, l'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha remarcat que més enllà del cop que ha suposat l'anul·lació del Tren dels Llacs, el confinament de Lleida es notarà força en aquesta zona del Pallars Jussà. Així, ha assegurat que " depenem de Lleida per moltes coses, també pel seu turisme". En aquest sentit, ha constatat que amb aquest confinament "el turista de proximitat, que sortia de Lleida i venia a passar el dia aquí dalt, ja no vindrà". La Pobla de Segur, a més, també és el centre comercial de referència de força segons residents de la Vall Fosca, molts dels quals també provenen de Lleida ciutat.