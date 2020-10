Pitjar el fre a Francesc Cairat

El Govern ha instal·lat tres radars pedagògics a Sant Julià de Lòria per tal de reduir la velocitat, després de la preocupació del comú lauredià pels excessos que hi ha hagut amb el nou vial. De fet, a través dels radars mòbils i els controls policials, s'han aplicat més de 700 sancions durant dos mesos i mig, tal com ha explicat el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, qui ha afegit que aquests radars no impliquen una sanció, ja que el seu objectiu no és la recaptació de diners.