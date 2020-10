Pla d'accions a la Massana per 4 milions d'euros per una parròquia més sostenible

El comú de la Massana ha aprovat aquest dilluns en sessió de consell de comú un paquet de mesures per fomentar la sostenibilitat, sota el nom de la Massana Sostenible. “Al programa electoral ens comprometíem a tirar endavant projectes sostenibles. Ara ja no es tracta d’una declaració d’intencions sinó d’un pla amb accions concretes, que en global superaran els 4 milions d’euros”, ha afirmat la cònsol major, Olga Molné, que ha assegurat que “l’objectiu és millorar la nostra qualitat de vida i també la dels massanencs del futur”. Totes les accions es corresponen amb diferents objectius de desenvolupament sostenible, les ODS del l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

El paquet d’accions consta de deu punts. El primer és el càlcul de la petjada de carboni a les instal·lacions comunals, que ja s’ha començat a estudiar i, lligat amb això, s’està dissenyant el pla de reducció i compensació de CO2. El conseller de Medi Ambient, Sergi Gueimonde, ha avançat tres accions concretes que es tiraran endavant: la remodelació de la coberta comunal, per millorar l’aïllament; i dues intervencions en dos punts de la parròquia –les costes de Teixidó i la carretera de Sispony– per minimitzar l’impacte dels vehicles i millorar la qualitat de l’aire.

Un dels punts més destacats és la potenciació de l’energia verda. “L’objectiu que ens hem marcat és que com a molt tard a finals de l’any 2022, una tercera part de l’energia que es consumeix a l’estació sigui energia provinent de fonts renovables”, ha exposat el conseller Sergi Gueimonde. Tot i que el projecte està en fase d’estudi, la cònsol ha avançat que aquesta energia s’obtindrà a partir d’un parc de plaques solars, possiblement a la zona del Cubil.

També dins l’àmbit de l’energia verda, el comú massananec fomentarà el desenvolupament de centrals hidroelèctriques i preveu substituir la pròxima caldera de gasoil per una caldera de biomassa, amb l’objectiu d’aprofitar els recursos dels boscos.

Dos dels punts del pla la Massana Sostenible fan referència al parc natural del Comapedrosa i a la millora de la vida terrestre: d’una banda, l’augment d’ecocomptadors per controlar la càrrega d’excursionistes i, d’altra banda, l’ampliació de recursos per al programa de seguiment del parc.

Pel que fa a les zones enjardinades dins l’espai urbà, s’ha decidit potenciar les plantes autòctones, limitant les de temporada, i reduir els fitosanitaris químics. Finalment, també s’ha acordat augmentar els punts de recollida de les deixalles per afavorir la recollida selectiva dels residus.



D’altra banda, també s’ha donat llum verda a diversos convenis amb privats per a la cessió anticipada de terreny per tal de millorar la carretera secundària 321, de la Massana en direcció Sispony.