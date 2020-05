Pla de desallotjament per al Punt de Trobada

L’actual operador del centre comercial Punt de Trobada haurà de presentar un pla de desallotjament de l’edifici a la batlle que s’ocupa del cas. Ho farà en virtut de l’execució de la sentència que va quedar congelada amb motiu del recurs d’empara amb efectes suspensius presentat davant el Tribunal Constitucional (TC) per les societats Cori i Execo, o el que és el mateix, per la família Cachafeiro.

Un cop el TC ha tombat el recurs d’empara, segons ha pogut saber l’ARA Andorra, els propietaris del terreny on s’ubica el Punt de Trobada confien que es reprengui l’execució de la sentència i, per tant, els Cachafeiro presentin el pla de desallotjament que va quedar en suspens i que “pel bé dels empleats hauria de ser ordenat i raonable tècnicament i empresarialment”, han indicat fonts coneixedores del cas. La intenció de la propietat és facilitar una transició àgil i el menys traumàtica possible per a la plantilla del centre comercial.

En paral·lel al pla de desallotjament, el saig també té previst activar l’execució de la indemnització que la sentència va fixar a favor de la família Mallol, d’aproximadament 6,5 milions d’euros. Aquest import correspon a una indemnització per compensar l’ocupació del terreny des de l’1 de gener de 2016, o el que és el mateix, des de l’endemà que va expirar el contracte d’arrendament que els Cachafeiro tenien vigent fins aquella data i fins al mes de gener de 2020. Així mateix, caldrà afegir-hi 141.772 euros mensuals més fins a la desocupació definitiva.

Per altra banda, Xavier Jordana, advocat de la família Cachafeiro, segueix considerant que tenien la raó i per això ha indicat que ara mateix s'estan preparant per a dos possibles camins a seguir. D'una banda, ha explicat que analitzaran la possibilitat de portar el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. Per una altra costat, ha indicat que s'estan preparant per a la possible execució i ha afegit que han de fer càlculs del que els tocaria pagar i també fer un pla de desallotjament. En aquest sentit, Jordana creu que el pla haurà de tenir moltes connotacions donada la situació actual, ja que s'hauran de vendre els estocs en un període sense turistes. Tot i així, ha aclarit que de moment només tenen la sentència, i que el pla l'hauran de presentar quan siguin requerits per la Batllia.

El proper operador del Punt, el Grup Pyrénées, ha expressat que respecta els processos judicials i ha subratllat que resta a l’expectativa de l’execució de la sentència. Fonts properes a Pyrénées han reiterat la voluntat de garantir el gruix dels llocs de treball de l’actual plantilla del Punt. En aquest sentit, han destacat que “un cop s’hagi executat la sentència, Pyrénées farà tot el que estigui al seu abast per escurçar els terminis de reobertura”, pensant sobretot en els treballadors del nou centre comercial i en l’economia del país.