Plans de contingència per al retorn a l’activitat laboral

Tot apunta que la represa i tornada progressiva a la normalitat de l’ activitat comercial, tant la que s’adreça al consumidor del país com, més endavant, la que s’adreça al turisme, implicarà posar en marxa noves mesures d’higiene i seguretat que, a dia d’avui, encara s'estan definint. Empreses d'enginyeria mediambiental i control sanitari comencen a analitzar plans de contingència específics per garantir la màxima seguretat sanitària als establiments i llocs de treball.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va assegurar que fins que no es disposi d'un estudi ampli de la població andorrana que mostri l'impacte que ha tingut la Covid-19 al Principat no es podran establir al 100% les mesures i els dispositius que s'aplicaran en la reobertura d'activitats, per tal que es faci amb la màxima seguretat envers els treballadors i el públic.

Mentre s’elaboren els estudis oficials, diverses empreses del sector han començat a desenvolupar serveis i plans que defineixen les mesures bàsiques, sense que això tregui que se’n puguin incorporar de complementàries, que s'hauran d’adoptar en cada lloc de treball tant pel que fa a la higiene personal, a la de les instal·lacions o a les pràctiques sanitàries a seguir entre empleats i clients per reduir el contagi.

En aquest sentit, Laura Prados, d’ Altimir Ambitècnia, ha explicat a l’ARA Andorra que es tracta de plans que “es basen a definir unes praxis generals, però que s’hauran de concretar conjuntament i particularment segons la realitat de cada lloc de treball”.