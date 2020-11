Ple absolut a la roda de fira d'Andorra la Vella quan cau el vespre

Desenes de famílies esperaven expectants l'entrada en funcionament aquest cap de setmana de la roda de fira instal·lada a la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella, i les seves il·lusions s'han complert amb escreix. Les cabines de la sínia s'han omplert d'unitats familiars a casa sessió, especialment a la tarda, quan el sol cau i la vista panoràmica des de dalt permet apreciar la ciutat il·luminada.

Segons la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial d'Andorra la Vella, Meritxell López, "tot i que no tindrem xifres d'assistència fins dilluns al matí, el balanç és molt positiu. Malgrat que no hi ha presència de turistes, hi ha hagut molta afluència de públic familiar amb moltes ganes d'estrenar l'atracció i de gaudir de l'experiència".

Des que es va inaugurar la instal·lació, "el tram horari que més gent concentra és el de les cinc de la tarda, quan la gent surt a passejar", ha remarcat López, que també ha recordat el compliment de totes les mesures sanitàries establertes, tant en les cues, com dalt de la roda de fira. En aquest sentit, val a dir que les cabines són airejades, només poden ser compartides per grups de convivència habituals i es desinfecten convenientment cada vegada que són desallotjades. A més, el comú va contractar un servei certificat de neteja i desinfecció que elimina virus i bacteris.

La sínia funciona de les 18 i les 22 hores, entre setmana, mentre que els caps de setmana i els dies festius, estarà en funcionament tot el dia entre les 11 i les 23 hores. El preu del viatge és de 7 euros per als adults i de 5 euros per als infants. A més, el comú ha enviat a tots els nens i nenes de la parròquia d'entre 3 i 12 anys, una carta personalitzada amb una invitació per pujar gratuïtament a l'atracció. La remesa de cartes s'està fent de manera progressiva i per diferents zones d'Andorra la Vella, Santa Coloma i la Margineda amb l'objectiu d'espaiar la visita dels infants i evitar aglomeracions. El comú també ha oferit als comerços de la parròquia tiquets gratuïts perquè en puguin distribuir entre els clients com a acció promocional.

La roda de fira panoràmica és una de les novetats de la campanya de Nadal d'enguany, ja que subsisteix el túnel de llum i so que es va instal·lar a la plaça de la Rotonda durant els darrers dos anys. El giny té un cost de 67.950 euros, la meitat que el que costava el túnel de llum i so, i s'hi estarà algunes setmanes més un cop finalitzi el període de vacances.