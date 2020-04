Pluja de reconeixement als sanitaris pel Dia Mundial de la Salut

Ja fa setmanes que els professionals de la salut es troben en primera línia per frenar l’avançament de la pandèmia de la Covid-19. El reconeixement per part de la ciutadania durant aquest temps ha estat constant però, aquest dimarts, se n’ha pogut observar una mostra més. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, són nombrosos els usuaris que han agraït la tasca dels sanitaris a través de les xarxes socials. Un clam al qual també s’han afegit formacions polítiques i associacions del Principat.

Des del Cos de Policia es recorda que en una data com aquesta cal tenir els professionals de la salut “més presents que mai”, i agraeixen les mostres de solidaritat per part de la ciutadania en quedar-se a casa. En la mateixa línia van les paraules de Liberals d’Andorra, que reconeix l’esforç i la càrrega de feina a la qual ha de fer front darrerament el personal del SAAS. Des de la Biblioteca Nacional es dona el “més sincer reconeixement” als professionals que tenen cura de tots els malalts, adjuntant unes il·lustracions del dissenyador Pere Moles on els sanitaris són els protagonistes. Des del Partit Socialdemòcrata (PS) també s’ha volgut adreçar un missatge de suport a tots i totes les professionals, així com des de l’associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA).

Avui és el #DiaMundialdelaSalut, i enguany més que mai mereix ésser celebrat. El nostre més sincer reconeixement als professionals de la salut que tenen cura de tots nosaltres 👏👏 La millor manera d’homenatjar-los, creiem que és amb les il·lustracions que ha fet en @Pere_Moles pic.twitter.com/nopUVKz4v3 — Biblioteca Nacional d'Andorra (@BiblioAndorra) April 7, 2020

Aquestes mostres de solidaritat se sumen a les que també han anat sorgint espontàniament de la mà de la ciutadania, que encoratgen a la població a continuar endavant amb les mesures de confinament preses per tal de pal·liar els efectes del virus. Cal destacar, a més, que des d’Espanya s’està impulsant una iniciativa que consisteix a penjar al llarg del dia un cartell o un llençol amb un missatge de suport caps als professionals sanitaris. La cita, està prevista per aquest vespre a les 20 hores, moment del ja tradicional aplaudiment als treballadors dels centres sanitaris.