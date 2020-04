Polèmica arran d’una entrevista en una televisió argentina sobre la situació dels temporers

L' entrevista emesa per una televisió de l’Argentina a una noia d’aquest país que ha vingut a treballar aquesta temporada d’hivern a Andorra i que de moment no ha pogut retornar al seu país d’origen ha aixecat polseguera. La jove, en les seves declaracions, critica l'atenció que està rebent al Principat. Un seguit de manifestacions que han generat nombrosos comentaris i queixes a les xarxes.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aprofitat la roda de premsa d’aquest dimecres per matisar i desmentir les declaracions de la noia. Segons la versió de la treballadora, en cas de posar-se malalts els estrangers no serien la prioritat ja que hi ha "pocs respiradors" i es prioritzaria els nacionals o, en cas d'haver-se de fer les proves del virus, haurien d'abonar 300 euros. "Estic estupefacte", ha manifestat el ministre després d’assabentar-se i escoltar les declaracions de la jove. "És una barbaritat enorme, una falsedat, aquesta persona menteix", ha etzibat Martínez Benazet.

Les veus crítiques també s'han fet sentir entre el col·lectiu argentí. En aquesta sentit, al grup 'Varados en Andorra' s’ha posat de manifest que aquesta informació "no els representa". Fins i tot alguns ciutadans a títol personal han volgut destacar que no se senten identificats amb aquestes declaracions.

La jove, natural de la ciutat de San Juan, ha explicat en un canal argentí que tem pel fet que aviat se li acabarà el lloguer i haurà de "desallotjar" el pis i lamenta que els lloguers al Principat són molt cars. En aquestes mateixes declaracions destaca que ella i els seus compatriotes no reben ajuda de l'Argentina i en aquest sentit explica que el 5 d'abril havia de tornar al seu país i que no ho va poder fer perquè "l' Argentina va disposar que no rebia més passatgers en aeroports internacionals". També relata que davant el fet que se li acabi el contracte de lloguer no sap si tindrà "on dormir" i diu que tot el que té estalviat ho gasta en menjar.

"Sé que no és el sentiment de les persones que estan vivint una situació terrible, ja que se'ls ha acabat el contracte i no es poden desplaçar a l'Argentina", ja que el país, de moment, no accepta l'arribada de persones de fora, ha manifestat el ministre de Salut, recordant que a Andorra " no es discrimina a ningú a l'hora d'utilitzar els recursos sanitaris com els respiradors". Ha afegit que els comuns, el Govern i altres institucions s'han bolcat en el suport a les persones temporeres que estan al país per cobrir les seves necessitats.

El titular de la cartera de Salut ha destacat que les corporacions comunals han buscat allotjament a moltes d'aquestes persones. Val a dir que el Govern va decidir allargar fins al maig el permís de treball i la cobertura sanitària del col·lectiu afectat, amb la qual cosa ha desmentit que no se'ls faci tests de la malaltia si és necessari i fins i tot ha reiterat que, si es troben al país quan comencin les proves de cribratge, s'hi inclouran ja que es farà a totes les persones que viuen i treballen a Andorra. “És una barbaritat que no sé si és fruit de la situació d'angoixa" que pot viure aquesta persona perquè no se senti recolzada pel seu país, ha remarcat Martínez Benazet, refermant que Andorra sí que està donant suport a aquestes persones.