Polèmica: no tan sols els temporers, també hi ha gent del país que se salta el confinament

Des de l’inici de l’emergència sanitària les xarxes s’han omplert d’imatges, vídeos, denúncies i comentaris alertant de la celebració de festes, trobades i activitats ‘clandestines’ a tot el país, majoritàriament protagonitzades per treballadors temporers. Les reaccions no s’han fet esperar i comencen a circular documents gràfics i audiovisuals on es mostra que fer cas omís a les recomanacions de les autoritats sanitàries no tan sols és cosa de passavolants. Un dels exemples que està tenint més repercussió és un vídeo on es veu una suposada festa celebrada en ple confinament en un luxós xalet de la parròquia de Sant Julià.

Els protagonistes d’aquesta celebració s’han excusat a les xarxes manifestant que es tracta d’un vídeo gravat al febrer, abans de la crisi del coronavirus; tot i que per la vestimenta dels protagonistes i la llum de l’entorn, sembla que l’enregistrament sigui més recent, tal com asseguren diverses fonts consultades per l’Ara Andorra, coincidint amb el bon temps que des del passat cap de setmana es registra al país.

Les sortides de to, els actes irresponsables i els abusos a les excepcions del confinament decretat pel Govern són a l’ordre del dia. Des de l’executiu es recorda que s’hi està molt a sobre i que tant els serveis de circulació comunals com la policia treballen per controlar aquest tipus de trobades. Tot i que sembla evident que no és fàcil aconseguir que es respectin les restriccions a tot el país, independentment de la nacionalitat dels protagonistes de cadascun dels episodis d’irresponsabilitat.