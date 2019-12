Policia i Mossos reforcen la plantilla aquesta nit de Cap d'Any

Nit complicada, almenys és el que sempre es diu, la del 31 de desembre. S'acomiada un any i enguany, encara més, una dècada. La tradició indica que es fa acompanyat dels més propers: família, amics i al voltant d'una taula ben parada, on en molts casos no faltaran les begudes alcohòliques que sempre faciliten l'alegria entre els comensals. Malgrat aquesta festivitat, hi haurà professionals que estaran ben atents, en aquesta darrera nit de l'any. Uns més que d'altres, ja que, per una banda, està confirmat que el Cos de Policia del Principat i els Mossos d'Esquadra ampliaran les seves plantilles per aquesta nit. Ho faran per protegir la "seguretat de les persones" en una nit que es preveu difícil a causa de l'alt consum d'alcohol dels ciutadans. Així ho han indicat ambdós cossos de seguretat. La policia andorrana vetllarà per la seguretat dels ciutadans que circulin per les carreteres del Principat i els Mossos d'Esquadra muntaran preventius d'alcohol i drogues a la carretera que uneix la capital de l' Alt Urgell amb el Principat.

En canvi, altres sectors professionals, tot i ser dels que poden tenir més feina aquesta nit, no han cregut oportú augmentar les seves plantilles. D'aquesta manera, el Cos de Bombers tindrà la seva plantilla habitual per aquesta nit, si entenem habitual l'ampliació de dues persones que estan íntegrament dedicades al control de la Portalada, que està a nivell 2. Tampoc l' hospital Nostra Senyora de Meritxell no amplia el nombre de professionals aquest 31 de desembre a la nit. Sí que ho va fer en el seu dia, a l'inici de la temporada d'esquí, ja que sempre s'ha fet el reforç pertinent per aquestes dates i que a hores d'ara continua en marxa.

Una nit de Cap d'Any que tant la policia, com els Mossos d'Esquadra, com els bombers i el personal mèdic de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell recomanen " alcohol zero, si cal desplaçar-se en vehicle pel Principat o fora d'ell".