La Policia posa la lupa sobre les motocicletes

La policia iniciaria el proper dilluns 10 d'agost a les 7 hores una campanya de circulació adreçada als conductors de motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs, ja sigui en vies urbanes o interurbanes, que s'allargarà fins al dia 23 d'agost a les 19 hores. Segons expliquen a la seva pàgina web, i per tal de millorar la seguretat viària en general, la campanya estarà enfocada de forma directa al control tècnic i administratiu, a la vigilància i a l'aplicació de les mesures coercitives que permet la llei de la circulació envers els conductors que manifesten un comportament imprudent.

Així, entre les deficiències tècniques o administratives, el Cos de Policia inclou el fet de circular amb un vehicle indegudament matriculat, circular sense el distintiu d'ITV en vigència o sense llum d'encreuament. En el llistat també hi apareix el fet de no tenir la categoria del permís que correspongui, no tenir assegurança o no presentar el rebut, circular amb un permís amb les dades alterades o no presentar-lo malgrat tenir-lo. A més, d'entre aquestes deficiències tècniques, la campanya se centrarà a observar que no hi hagi escapaments lliures, incomplets o deteriorats, pneumàtics en mal estat, que no es portin els retrovisors exigits o estiguin en mal estat i que s'emetin sorolls i fums excessius.

A banda, s'intentaran detectar infraccions o comportaments imprudents dels conductors com per exemple fer conducció temerària, anar amb excés de velocitat, fer avançaments indeguts, no cedir el pas en interseccions als vehicles que tenen preferència o als vianants en un pas de vianants i no respectar els senyals o els semàfors. La finalitat de la campanya és incidir en què els vehicles tipus motocicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs circulin per les vies públiques en bones condicions per tal d'intentar reduir el nombre d'accidents amb implicació directa d'aquests tipus de vehicles.