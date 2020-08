Positius de Covid-19 cada vegada més joves a l'Alt Pirineu i Aran

La mitjana d'edat dels infectats de Covid-19 és cada vegada més baixa a l'Alt Pirineu i Aran. Al llarg de les darreres setmanes la regió sanitària ha anat experimentat un descens d'aquesta mitjana d'edat, passant dels gairebé 43 anys la setmana del 19 al 25 de juliol a menys de 28 anys la setmana del 2 al 8 d'agost.

Aquesta és, amb diferència, la mitjana d'edat més baixa de tot Catalunya, amb una diferència de gairebé deu anys respecte a la segona regió amb una mitjana d'edat més baixa. Així, la mitjana de Catalunya se situa en prop de 39 anys. Per regions sanitàries, a Barcelona ciutat la mitjana d'edat és de poc més de 41 anys; al Camp de Tarragona, de gairebé 37; a la Catalunya Central, de 39; a Girona de gairebé 38; a Lleida, de 45; a l'Àrea Metropolitana Nord, de 39; a la sud, de poc més de 37 i a les Terres de l'Ebre, de 44 anys.

Cal dir que l'Alt Pirineu i Aran és també la regió on es notifiquen menys casos positius a través de proves PCR. En aquest sentit, la setmana del 2 al 8 d'agost –l'última de la qual hi ha dades– de les 326 proves que es van fer, el 3,74% van sortir positives. La resta de regions sanitàries catalanes estan per sobre –en algun cas, força per sobre– i la mitjana de tot Catalunya se situa en el 8,63%.

Tres nous casos les últimes 24 hores

Pel que fa a les últimes dades ofertes pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, mostren que en les darreres 24 hores s'han notificat tres nous positius de Covid-19, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 576 casos. El risc de rebrot també ha pujat lleugerament en les darreres 24 hores, passant de 41,58 a 42,81. Tot i això, l'Alt Pirineu i Aran es manté en la franja baixa del risc moderat, que va del 30 a 70. Pel que fa al nombre d'hospitalitzats, aquest es manté en un de sol, i cap a l'UCI. Des de l'hospital de la Cerdanya han notificat que hi ha un possible positiu ingressat, pendent de diagnòstic.