Potenciar el Sempre acompanyats

A finals de l’any passat la Creu Roja Andorrana va posar en marxa el programa Sempre acompanyats, una proposta per fer front a la soledat no volguda que viu, especialment, la gent gran. L’ONG acaba l’any fent acompanyament a una vintena de persones, concretament disset durant el mes de novembre. Es dona la paradoxa que en un moment on combatre la solitud de les persones que viuen soles és més important que mai, tenint en compte les conseqüències de la pandèmia, en canvi, està “costant una mica” que aquest programa acabi d’arrencar, tal com reconeix el director de l’ONG, Jordi Fernández. Precisament és la pandèmia la que està fent que molts possibles beneficiaris d’aquest servei “tinguin por” a rebre persones que les puguin acompanyar.

Per aquest motiu des de la Creu Roja Andorrana incideixen en el fet que es fan testos de manera regular als voluntaris d’aquest programa i que, a més, es vetlla perquè el seguiment de les normes de seguretat siguin estrictes, precisament per evitar contagis. És precisament en aquest missatge que des de l’ONG fan èmfasi per animar totes aquelles persones que viuen soles a què participin en aquest servei a través del qual els voluntaris fan acompanyament unes hores a la setmana als usuaris que ho necessitin. De fet, durant el mes de novembre es van fer una setantena d’acompanyaments. El director de la Creu Roja Andorrana fa una crida tant als potencials usuaris com als voluntaris que es vulguin implicar en aquest servei, en el qual continua incidint.

En canvi, la pandèmia ha fet que hagin augmentat els usuaris de la teleatenció domiciliària de la Creu Roja Andorrana que ja es troba en el mig miler de persones ateses. “La pandèmia ha fet que molts padrins es trobin sols i això ha donat rellevància” al servei de teleatenció, ja que per a moltes persones és important saber que si ho necessiten poden demanar ajuda. Cal recordar que a través d'aquest servei l'usuari compta amb un penjoll que pot activar en cas que necessiti ajuda.

Fernández reivindica, a més, el seguiment que es fa dels usuaris d’aquest servei, als quals es contacta de manera habitual per saber com es troben.