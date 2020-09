Pràcticament un centenar de positius per Covid-19 cada dos dies

Si durant el cap de setmana es comptabilitzaven 117 nous positius per Covid-19 al país, el Govern ha registrat aquest dimecres 72 casos més que dilluns. Això són 897 positius durant aquest segona onada, amb 497 casos actius. Pel què fa a la pressió hospitalària, hi ha cinc pacients a planta, i dos a la Unitat de Cures Intensives, els dos ventilats mecànicament, un d’ells s’ha hagut d’intubar aquest dimecres al matí.



El percentatge de pacients respecte a la capacitat de llits de l’hospital és d’un 5,9%. També ara mateix la capacitat de ventilació assistida al centre sanitari és del 3,9%. “Tenim molta incidència però amb unes xifres molt bones, tant de letalitat com de capacitat hospitalària”, ha dit el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la seva compareixença. La taxa de reproducció del virus és la mateixa que la de dilluns, d’1,45%.



Benazet ha demanat “un esforç” i “comprensió” a la ciutadania durant les dues setmanes que duraran les mesures restrictives anunciades aquesta setmana per frenar la Covid-19, amb l’objectiu, ha afegit, de reduir la taxa de reproducció per sota de l’1%, de manera que cada pacient pugui infectar com a màxim una persona.



Pel què fa al nombre d’aules aïllades, n’hi ha dotze actualment, i sis més que tenen alumnes aïllats.



Els Stop Labs del pàrquing del Prat de la Creu han crescut i ja n’hi ha sis d’operatius, perquè des d’aquest dimecres s’hi ha traslladat el de la Sardana. Els seus horaris són de 8h a 20h, de dilluns a diumenge.