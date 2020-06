Premien Carla Mijares i Oriol Olm pel seu paper als Jocs Olímpics de la Joventut

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) i Andbank han premiat aquest divendres amb dos xecs per valor de 4.000 i 2.500 euros als esquiadors Carla Mijares i Oriol Olm pel seu paper als Jocs Olímpics de la Joventut, que es van celebrar aquest mes de gener a la localitat de Lausana, a Suïssa. Normalment aquest premi s'entrega a tots els esportistes que aconsegueixen una medalla o un diploma en competicions olímpiques i, malgrat que els Jocs de la joventut no s'inclouen, el COA ha decidit fer igualment aquesta aportació econòmica.

El president de l'entitat, Jaume Martí, ha comentat que Andbank es fa càrrec de la meitat de l'import dels xecs, i aquest suport esdevé una oportunitat pels esportistes perquè "tireu endavant i continueu treballant". Així, Martí ha assegurat que tant Mijares com Olm arribaran a ser "representants de nivell de l'esport andorrà", i els ha felicitat per haver aconseguit una plaça entre els vuit primers classificats en la seva modalitat. Tanmateix, també ha indicat que és molt probable que Andorra sigui la seu dels Jocs dels Petits Estats l'any 2025 després d'haver-se reunit amb la resta de comitès de manera telemàtica. "Farem una altra reunió al mes d'octubre i ho acabarem de definir", ha assenyalat.

Per la seva banda, el sotsdirector general banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes, ha manifestat que "entra dins de la política de l'entitat contribuir amb l'esport i donar suport a les joves promeses" i, per tant, "estem al vostre costat per aquesta mena de reconeixements", ha explicat adreçant-se als esportistes presents a la sala. "Segur que continuareu lluitant per defensar els colors nacionals", ha afegit.

La participació d'aquests esportistes en els jocs de Lausana, juntament amb Ty Acosta, van donar el seu fruit després d'una bona temporada d'entrenaments i competicions. Mijares va obtenir un diploma olímpic amb una sisena posició en la prova d'eslàlom, quedant-se a 56 centèsimes del podi. Per la seva part, Olm va aconseguir la vuitena posició en la prova d'esprint, mentre que Acosta va finalitzar en la 21a posició de la prova masculina d'eslàlom.

Durant la roda de premsa d'entrega dels xecs, Martí també ha tingut unes paraules per François Garcia, qui fou vicepresident del COA i qui va traspassar el 9 de maig a conseqüència de la Covid-19. En aquest sentit, el president ha assegurat que properament l'entitat organitzarà un acte en la seva memòria.