Preparats per a qualsevol emergència

Si les grans nevades que fa 30 anys van col·lapsar el país s'haguessin produit ara, els turistes que van quedar atrapats s'haurien ubicat en un alberg provisional com el que aquest dijous s'ha instal·lat al poliesportiu del Pas de la Casa. Tres dècades després d'aquell pont de la Puríssima, el sol brivalla com mai i les carreteres lluien un perfecte estat, però mai se sap, i el Govern vol estar preparat per a qualsevol situació d'emergència.

El ministre de l'Interior, Josep Maria Rossell, i la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, han signat aquest dijous un conveni de col·laboració per disposar d’aquesta instal·lació –coordinada per Protecció Civil– que es muntaria en cas d'un nevada intensa, una esllavissada que no permetés la mobilitat trasfronterera o altres catàstrofes naturals. En aquest sentit, Rossell ha manifestat la voluntat de l'executiu de crear una xarxa d'albergs d'aquest tipus a diverses parròquies, i ha avançat que el pròxim en fer-se seria el d'Andorra la Vella. "Ja fa temps que treballem en un d'Andorra la Vella. La intenció no és tenir-ne un a cada parròquia, per exemple, la Massana i Ordino en compartirien un", ha detallat. Per la seva banda, Mas ha afirmat que esperen "no haver de fer servir mai l'aberg, però en qualsevol cas, estem satisfets de signar una col·laboració així amb el Govern i de proporcionar l'espai per a una possible eventualitat".

Acompanyats pel director de Protecció Civil, Cristian Pons, Mas i Rossell han fet un recorregut pel que seria l'alberg provisional, que podrà acollir un centenar de persones en situació de vulnerabilitat. A més de la zona de descans amb 100 llits i 150 mantes, es disposa d'un espai per als infants, zones d'higiene personal i restauració. La iniciativa forma part d’un projecte impulsat pel departament de Protecció Civil que busca disposar d’un desplegament estratègic d’aquest tipus d’albergs provisionals. L’objectiu s’emmarca en les accions de prevenció i planificació que es duen a terme des d’aquest departament amb la col·laboració d’altres administracions públiques per anticipar-se a situacions excepcionals o d’emergència. La Creu Roja Andorrana s’encarrega de donar suport logístic.

Mobilitat i detencions

Durant la signatura del conveni, el ministre Rossell ha estat preguntat per altres qüestions. Sobre la integració d'Andorra dins la mobilitat de l'Alt Urgell ha manifestat no saber "res encara" sobre la decisió de Catalunya. També se li ha preguntat per la detenció de tres joves vinculats a un cas d'abús sexual d'una menor. En aquest cas, Rossell ha dit que "fa anys que s'investiga" i ha recalcat que no es pot pronunciar perquè és un cas judicialitzat.