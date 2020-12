Prestació de 1.083 euros als treballadors de la neu afectats per l'ajornament en l'obertura de les estacions d'esquí

El Govern compensarà econòmicament els treballadors relacionats amb el sector de la neu que a conseqüència de l'ajornament de l'obertura de les pistes d'esquí no estan rebent ingressos. D'aquesta manera, el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres una nova prestació amb caràcter no contributiu per a aquestes persones per valor del salari mínim.

Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, la mesura tindrà incidència sobre aquells treballadors que ja tenien o bé un contracte formalitzat aquest any, o bé "una promesa" de formalitzar-lo. L'ajuda s'aplicarà de manera retroactiva des de l'1 de desembre i s'allargarà "fins que realment pugui iniciar-se la temporada d'hivern", i estarà cotitzada a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) tant pel que fa a la branca general com a la branca de jubilació.

Jover ha explicat que aquesta prestació també busca "donar més flexibilitat als criteris per les persones que necessitin gaudir d'aquest ajut amb l'objectiu de deixar el mínim de persones possibles fora". Així, la mesura afectarà aquells residents legals al Principat i que puguin demostrar que l'any passat ja van treballar al sector. En el cas dels temporers, el ministre portaveu ha posat en relleu que "estem estructurant uns ajuts a través de Càritas i la Creu Roja i també estem parlant amb el sector econòmic" per tal que l'impacte de les restriccions per aquests treballadors sigui el mínim possible.

Per accedir-hi, els interessats s'hauran de descarregar un formulari habilitat al portal de Tràmits o bé demanant cita prèvia, adjuntant tota la documentació que es requereix "però sobretot els comprovants de l'any anterior", així com facilitar "alguna prova o compromís per part de l'empresa" que asseguri que s'hagués contractat aquesta persona en cas que no hi hagués hagut un ajornament en l'obertura dels dominis esquiables.